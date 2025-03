Mesterséges intelligencia segíthet a gluténérzékeny betegek felkutatásában

A gluténérzékenység, vagyis a cöliákia egy olyan autoimmun betegség, amely genetikai alapon, környezeti hatásra alakul ki, és a vékonybél bolyhainak pusztulásával, valamint számos gyomor-bélrendszeren kívüli tünettel, társbetegséggel járhat. Az állapot napjainkban nem gyógyítható, azonban tökéletesen kezelhető, igaz, a diagnózisa sokszor akár évekig is elhúzódhat. A Cambridge-i Egyetem tudósai szerint azonban most találtak egy megoldást, amely felgyorsíthatja a folyamatot – írja a The Guardian.

A cöliákiát a búzában, rozsban és árpában található glutén fogyasztása okozza, és a tünetek közé tartozik a gyomorgörcs, a hasmenés, a bőrkiütések, a fogyás, a fáradtság és a vérszegénység is. A kezeletlen érzékenység súlyos szövődményekhez vezethet, például alultápláltsághoz, csontritkuláshoz, vérszegénységhez és meddőséghez, valamint bizonyos rákos megbetegedések és más autoimmun állapotok fokozott kockázatához.

Az orvosok napjainkban legtöbbször vérvizsgálattal diagnosztizálják a betegséget, amit endoszkópos vizsgálat követ, amely során mintát vesznek a vékonybél nyálkahártyájából. Ez a biopszia segít kimutatni a bélbolyhok károsodását, amely a cöliákia egyértelmű jele.

A brit egyetem tudósai azonban azt állítják, hogy a mesterséges intelligencia eszközük felgyorsíthatja a diagnózis felállítását, és felszabadíthatja a szakemberek idejét, hogy bonyolultabb esetekkel foglalkozhassanak. Az algoritmust több mint 4000 kép segítségével tanították be, amelyeket 5 különböző kórházból szereztek be, és 4 különböző cég 5 különböző szkennerével készültek.

A New England Journal of Medicine AI című folyóiratban megjelent tanulmány megállapította, hogy az algoritmus ugyanolyan hatékony volt a cöliákia diagnosztizálásában, mint egy erre szakosodott orvos.

Ám ami ennél is fontosabb, hogy a gépi tanulással működő algoritmus lényegesen gyorsabb volt, mint egy szakorvos. Dr. Florian Jaeckle, a kutatás társszerzője szerint míg egy patológusnak 5-10 percbe is telhet egy biopszia kielemzése, addig az MI-modell azonnal, egy percen belül képes diagnosztizálni a cöliákiát.

A kutatásra reagálva Dr. Bernie Croal, a Royal College of Pathologists elnöke kijelentette, hogy az új mesterséges intelligencia eszköz radikálisan megváltoztathatja a cöliákia diagnosztizálását, ugyanis felgyorsíthatja a diagnózist, javíthatja a hatékonyságot, és a várólistákat is lerövidítheti.