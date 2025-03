Védett madarakat mérgeztek meg Sülysápnál

Lakossági bejelentés érkezett március 7-én a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatához, a beszámoló szerint egy elpusztult parlagi sast és egy kisebb ragadozó madarat találtak a Pest vármegyei Sülysáp és Mende települések között – olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesült (MME) közleményében. A helyszínre érkező természetvédelmi őr egy feltehetően mérgezés áldozatául esett parlagi sas és egerészölyv tetemére, valamint a feltételezés alapján csaléteknek használt baromfi maradványaira bukkant.

A mérgezés gyanúját az MME méreg- és tetemkereső kutyás egysége igazolta. A környéket átvizsgálták, a keresés során

egy fokozottan védett parlagi sas,

nyolc védett egerészölyv

és öt holló tetemét,

valamint hat potenciális csalétket találtak meg.

A maradványokat laboratóriumi vizsgálatra szállították, ügyben a Nagykátai Rendőrkapitányság nyomozást indított.

Az MME speciális egysége az Európai Unió által támogatott LIFE SakerRoads projekt keretében küzd a ragadozó madarak, különösen a világszerte veszélyeztetett kerecsensólymok illegális pusztítása ellen. A hazánkban fokozottan védett, ikonikus fajnak léteznek költőterületei a mostani helyszíntől mintegy 10 kilométerre.

Különösen aggasztó, hogy a szakértők még közvetlenül a település határában is találtak az emberre, házi- és vad állatokra egyaránt veszélyes méreggel kezelt csalétkeket.

Az MME fokozott óvatosságra intett, az elhullott állatokat tilos megérinteni.

A szervezet arra kérte a lakosságot, hogy amennyiben információval rendelkeznek az esettel kapcsolatban, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget. Kora tavasszal más régiókban is előfordulhatnak mérgezések.

A közlemény szerint a kihelyezett méreg rendkívül erős, a tetemek közvetlenül a csalétkek mellett hevertek el, körülöttük rengeteg elhullott rovart is találtak. A területen a következő napokban folytatódik a vizsgálat, és várhatóan újabb tetemek kerülnek majd elő.

2021-ben a szintén Pest vármegyei Turánál történt tömeges madármérgezés, annak felderítésében a Nemzeti Nyomozó Iroda is részt vett, a törvényhozás pedig az eset hatására módosította a Btk.-t és jelentősen szigorította a mérgezéses bűncselekményekkel kapcsolatos szankciókat. Az állatkínzás (Btk. 244) és a természetkárosítás (Btk. 242) esetében is külön esetnek számít a méreggel elkövetett bűncselekmény, immár a tevékenység előkészülete is büntethető.