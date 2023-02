Előrejelezhették a madarak a törökországi földrengést

Furcsán viselkedő madarakról készült videófelvétel nem sokkal a Törökországot és Szíriát sújtó földrengések előtt – írja az IFLScience. A videó hitelessége egyelőre nem bizonyított, és a közösségi médiaoldalakon sokan szkeptikusan állnak a felvételhez, azonban sokszor hallani olyat, hogy az állatok előre megérzik a természeti katasztrófákat. De mennyi ebben az igazság?

Bird behavior before the earthquake in Turkey pic.twitter.com/SUTAHSgwdo

— Avia.Pro – 🛡️Foreign Affairs – 📡Geopolitics (@avia_pro) February 6, 2023