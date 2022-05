Gigantikus tüskésráját fogtak ki egy folyóból

Kambodzsai halászok egy hatalmas, több mint 180 kilogrammos édesvízi óriás tüskésráját fogtak ki – írja a Live Science. A méretes példány a Mekong folyóban él, és a véletlennek köszönhetően emelték ki, miután elkapott egy horogra akadt halat.

Az állatot május 5-én találták meg Kambodzsa északkeleti részén. A halászok azonnal értesítették a Wonders of the Mekong projekt munkatársait, a természetvédelmi csoportot a Renói Nevadai Egyetem vezeti a helyi halászati hatóságokkal. A szakértők kiszabadították a ráját, lemérték, majd szabadon engedték.

Az egyed 180 kilogrammos, 1,9 méter széles és 4 méter hosszú volt.

Az állat farkának végén a mérgező tüske 15 centiméter hosszúnak bizonyult.

Zeb Hogan, a Renói Nevadai Egyetem biológusa és a Wonders of the Mekong igazgatója szerint az édesvízi óriás tüskésrája a legnagyobb tüskésrájafaj, és versenyben van a világ legnagyobb édesvízi halának címéért. Mivel a fogásokat nagyon ritkán jelentik, meglehetősen keveset tudni az állatról, a beszámolók alapján azonban a faj egyes példányai a mostaninál is nagyobbra nőhetnek.

A Mekong jelenlegi csúcstartója a halak között egy 293 kilogrammos mekongi óriásharcsa, amelyet 2005-ben fogtak ki Thaiföldön. Hogan szerint egyes édesvízi óriás tüskésráják valószínűleg ennél is nagyobbak. A világ legnagyobb édesvízi hala a viza, amely akár 8 méter hosszú és 2 tonnás is lehet.

A Mekongban a tüskésrája mellett más nagy méretű vízi fajok is élnek, köztük a kúposfejű delfin. A folyó különleges ökoszisztémája sajnos veszélyben van a szennyezés, a halászat és az élőhelyek pusztulása miatt.