Bizarr külsejű tintahalat videóztak a tenger mélyén

Furcsa, aszimmetrikus szemű, vöröses tintahalat örökítettek meg a tenger mélyén – írja a Live Science. A felvételen a Histioteuthis heteropsis egyik példánya látható, a fajt angol nyelvterületen epertintahalnak nevezik jellegzetes színére, illetve magszerű pöttyeire utalva. Egyedi szemei miatt ugyanakkor esetenként kancsal tintahalnak is hívják. A vörös szín a mélytengeri környezetben a rejtőzködést segíti.

A szakértők múlt hónapban, a véletlennek köszönhetően pillantották meg az állatot. Bruce Robison, a Monterey-öböli Akvárium Kutatóközpont (MBARI) munkatársa szerint a fajjal sokszor találkoznak, négyből nagyjából egy merülésen, ennek ellenére nem számít gyakorinak. Robison nem vett részt az expedícióban.

A kutatók egy távirányítású robot, a Doc Ricketts segítségével figyelték meg a tintahalat a Monterey-szurdokban, Kalifornia közelében. A térség változatos tengeri létformák otthona, a kanyon az egyik legmélyebb óceáni szurdok Amerika nyugati partjainál. A most bemutatott egyedet 725 méteres mélységben fedezték fel.

