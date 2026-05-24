Vasárnap folytatódik a nyárias időjárás. Kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett napos időre számíthatunk – írja a kiderul.hu.

Csapadék nem valószínű.

Az északkeleti, északi szél több helyen – főképp az Alföldön és az Alpokalján – megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.

Késő estére általában 16 és 22 fok közé hűl a levegő.

Hétfőn sem jön komoly változás

Pünkösdhétfőn is napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északias szél nagy területen élénk, néhol erős lesz.

A hőmérséklet hajnalban többnyire 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 26 és 32 fok között valószínű.

Amint azt megírtuk, a 30 fok feletti értékekre előreláthatóan szerdáig számíthatunk. A hét közepén ugyanis jön a hidegfront: