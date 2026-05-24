időjárás
Belföld

Időjárás: átlépjük a 30 fokot

24.hu
2026. 05. 24. 06:35
A pünkösdi hétvégén nem lehet panasz az időjárásra.

Vasárnap folytatódik a nyárias időjárás. Kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett napos időre számíthatunk – írja a kiderul.hu.

Csapadék nem valószínű.

Az északkeleti, északi szél több helyen – főképp az Alföldön és az Alpokalján – megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.

Késő estére általában 16 és 22 fok közé hűl a levegő.

Hétfőn sem jön komoly változás

Pünkösdhétfőn is napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északias szél nagy területen élénk, néhol erős lesz.

A hőmérséklet hajnalban többnyire 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 26 és 32 fok között valószínű.

Amint azt megírtuk, a 30 fok feletti értékekre előreláthatóan szerdáig számíthatunk. A hét közepén ugyanis jön a hidegfront:

Kapcsolódó
időjárás
Mutatjuk, milyen idő várható a pünkösdi hosszú hétvégén
Hétfőn akár 32 fok is lehet majd.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kvíz: ikonikus zenekarok a kilencvenes évekből – egy kép alapján felismered őket?
A liberális Norvégián gúnyolódó film nyerte az Arany Pálmát
„Biztos vagyok benne, nem mindenki ért egyet a döntéssel” – elköszönt szélsőjétől a Veszprém
Hivatalos: Robbie Keane távozott a Ferencvárostól
Balog Zoltán az MTI-nek: Orbán és Lévai Anikó sem kért tőlem közbenjárást K. Endre ügyében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik