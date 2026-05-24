Egy 21 éves, Maryland állambeli férfi lövöldözni kezdett szombaton a Fehér Ház közelében; a Secret Service (a többek között az amerikai elnök védelmét ellátó Titkos Szolgálat, ami nem egyenlő a hírszerzési tevékenységet ellátó titkosszolgálattal) embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt.

A lövések egy közelben tartózkodó civilt is eltaláltak, az ő állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. A támadót kórházba szállították, de ott már csak a halálát tudták megállapítani.

A hatóságok a támadót Nasire Bestként azonosították. Közléseik szerint a férfi korábban már a látókörükbe került: volt összetűzése a Secret Service-szel, és mentális problémákkal küzdött. A rendőrségi adatok alapján 2025 nyarán kétszer is előállították hivatalos személy elleni fenyegetés, valamint lezárt területre való illetéktelen belépés miatt.

Trump a hivatalában tartózkodott

Az előzetes vizsgálat szerint a férfi három lövést adott le a Fehér Ház előtti biztonsági ellenőrző pontnál, amit a hivatalos személyek védelmét ellátó Titkos Szolgálat ügynökei viszonoztak. Egyelőre nem tisztázott, hogy a tűzpárbajban megsérült civilt a támadó vagy a hatóságok fegyveréből származó lövedék találta-e el.

A Titkos Szolgálat szóvivője elmondta: a férfi a táskájából vette elő a fegyvert, majd a Fehér Ház, illetve az ellenőrző pontnál szolgálatot teljesítő ügynökök felé lőtt.

Steve Cheung fehér házi szóvivő közlése szerint az incidens idején, helyi idő szerint este 6 óra körül Donald Trump elnök a hivatalában dolgozott, és nem szakította meg munkáját.

Az amerikai politika több szereplője elítélte a támadást. Kathy Hochul, New York állam demokrata kormányzója hangsúlyozta, hogy a politikai erőszaknak nincs helye Amerikában, és méltatta a Secret Service gyors beavatkozását. Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke szintén köszönetet mondott az ügynököknek, akik saját biztonságukat is kockáztatva látták el feladatukat.

Április elején is lövöldözés volt a Fehér Ház közelében, de akkor gyanúsítottat nem találtak. Egy hónappal ezelőtt pedig egy férfi a fehér házi tudósítók vacsoráján próbált rátámadni Trumpra és lövöldözés tört ki, amelyben megsebesült a Secret Service egyik tagja.