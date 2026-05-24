Elhunyt Szita Bence édesanyja

2026. 05. 24. 08:03
Szita Szilvia több betegséggel is küzdött, rendkívül megviselte, hogy 2012-ben meggyilkolták a fiát.

Meghalt a 2012-ben brutálisan meggyilkolt kisfiú, Szita Bence édesanyja – tudta meg a Bors a családtagoktól.

Szita Szilvia tavaly novemberben a lapnak arról beszélt, hogy a gyász teljesen felemésztette, a tragédia csak fokozta a korábban is meglévő szenvedélybetegségét. Később epilepszia, magas vérnyomás és tüdőbetegség is kialakult nála, illetve pszichés problémákkal is küzdött, és öngyilkosságot is megkísérelt.

Most Szilvia édesanyja azt mondta a Borsnak, hogy lánya szívproblémák következtében csendben elaludt.

Már Bence gyilkosai sem élnek

A 11 éves, felsőmocsoládi Szita Bencét 2012. október 29-én nevelőapja barátnője, Polcz Erika csalta el otthonról, majd két társával, Bogdán Józseffel és Kertész Józseffel brutálisan megölték Sántosnál egy erdőben. Három gyilkosa később kiásta holttestét, és Toponár környékén újra elrejtették. A tetteseket a Pécsi Ítélőtábla 2014-ben valós életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte.

A gyilkosok közül elsőként Polcz Erika halt meg: mellrákot diagnosztizáltak nála, de ő lemondott az utókezelésről és a kemoterápiáról, és 2017. január végén a börtönben elhunyt. Bogdán József 2019. júniusban halt meg tüdőrákban, Kertész József pedig hosszan tartó, súlyos betegség után 2019 szeptemberében.

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!

