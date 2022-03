Vannak amerikai támogatással működő biolaborok Ukrajnában, de nem gyártanak bennük szupertitkos biofegyvereket

A világ legaljasabb fegyverétől még Hitler is visszahőkölt

Nem titkos biofegyver-laboratóriumok, de valóban potenciálisan veszélyes patogénekkel is dolgozó létesítmények működnek amerikai támogatással Ukrajnában – és egyre nagyobb az aggodalom arra, hogy az oroszok ezeket a laborokat dezinformációs forrásként fogják felhasználni. Elég sürgős a probléma, tekintettel arra, hogy az ukrán köz- és állategészségügyi laboratóriumokkal együttműködő amerikai katonai program igazgatója azt mondta, hogy néhány létesítmény a jelenleg támadás alatt álló városokban van – írja a Bulletin of the Atomic Scientists, amely segít ellátni a közvéleményt, a döntéshozókat és a tudósokat az ember által előidézett fenyegetések mérsékléséhez szükséges információkkal.

De miért támogatnak amerikaiak ukrán biológiai laboratóriumokat? Éppen az oroszok miatt – az amerikai védelmi minisztériumban ugyanis működik egy úgynevezett Kooperációs Fenyegetettségcsökkentési Program (Cooperative Threat Reduction Program), amely finanszírozást és szakértelmet biztosít a volt Szovjetunió államai számára (beleértve Oroszországot, Ukrajnát, Grúziát, Azerbajdzsánt, Fehéroroszországot, Üzbegisztánt és Kazahsztánt) a nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek készleteinek leszereléséhez. A szovjeteknek ugyanis, az ukránokkal ellentétben, egyértelműen volt biológiaifegyver-programjuk, ennek maradványait pedig megfelelő szakértelemmel kell „eltakarítani”. A CTR keretein belül Ukrajnában ezen kívül patogénkutatást is végeztek, hogy időben azonosítsák a potenciálisan járványokat okozó, veszélyes kórokozókat.

Az amerikai védelmi minisztérium jelentést is adott ki arról, hogy milyen munkát támogatott ukrajnai területeken, valószínűleg részben azért, hogy megelőzze az orosz diszinformációt, amitől egyébként szakértők is tartanak. Robert Pope, a program igazgatója február végén elmondta, hogy elveszítették a kapcsolatot számos ilyen laboratóriummal, ami már csak azért is aggasztó, mert több ilyen létesítmény olyan városokban található, amelyet éppen támadnak az oroszok. „Ha az orosz erők elfoglalnak egy olyan várost, ami ezekkel a létesítményekkel rendelkezik, attól tartunk, hogy Oroszország fals bizonyítékokat állít majd elő, hogy hitelessé tegye a létesítményekkel kapcsolatos folyamatos dezinformációikat” – mondta Pope.

John Mark Dougan, egy volt amerikai rendőrtiszt, aki azt állítja, hogy politikai menedékjoggal rendelkezik Oroszországban, az elmúlt napokban legalább öt videót tett fel a YouTube-ra arról, hogy Ukrajna ad otthont amerikai biofegyver-laboroknak. Egyes videóit közel 30 000 alkalommal néztek meg a videómegosztó portálon. Az egyik felvételen azt állítja, hogy engedélyt kapott a laboratóriumokba való belépésre. Ez nem egyedi eset – jellemzően influenszerek is részt vesznek az orosz diszinformáció terjesztésében.

Az ukrajnai laboratóriumok nem titkos biofegyver-létesítmények, és nem is az Egyesült Államok kormánya üzemelteti őket – közölte a CTR. A laborok a partnerországok üzemeltetése alatt állnak. A program valójában a Szovjetunió bukása után rendszeresen együttműködött az orosz kormánnyal a tömegpusztító fegyverek leszerelése érdekében, ideértve a szovjet biofegyver-program maradványait is. De annak ellenére, hogy a médiavizsgálatok és a független szakértők az évek során megcáfolták az Egyesült Államok által támogatott laboratóriumokkal szembeni állításokat,

Oroszország Ukrajna elleni inváziója újra felszította a programmal kapcsolatos dezinformációs támadásokat.

A támadások között rengeteg abszurd megszólalást is találunk, többek között azt is, hogy az ukránok kifejezetten az orosz emberekre veszélyes koronavírus-variánsokat tenyésztettek ezekben a laboratóriumokban. A feltételezés már csak azért is érdekes, mert az orosz propaganda szerint az ukrán és az orosz nép szinte egy és ugyanaz, így érdemes lenne eldönteni, melyik narratíva az, amellyel az oroszok haladni akarnak tovább.