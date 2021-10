Hatalmas tintahalat videóztak a tenger mélyén

Egy 2020-as expedíció során az OceanX kutatóhajó legénysége egy 2011-ben elsüllyedt komp, a Pella roncsára bukkant. Miközben a maradványokat vizsgálták, egy azonosítatlan, hatalmas tintahal húzott el az OceanX robotizált tengeralattjárója előtt – írja az IFLScience.

A kutatók célja az volt, hogy feltérképezzék a Vörös-tenger fenekét, a felméréskor azonban egy 100 méter hosszú objektumra lettek figyelmesek. Ekkor még nem tudták, hogy egy koralltelepet, egy sziklát vagy valami egészen mást látnak-e, ezért közelebb küldték a tengeralattjárót. Így derült ki, hogy a Pella roncsát fedezték fel.

Miközben a robot a maradványokat vizsgálta, hirtelen felbukkant egy óriási tintahal. A tengeralattjáró utóbb kétszer tért vissza a roncshoz, az élőlény pedig minden alkalommal megjelent, a csapat ennek ellenére nem tudta meghatározni az egyed faját.

Some of you wanted to know more about the shipwreck where we saw a very large squid* last year.

*https://t.co/mglsfjgcp9 pic.twitter.com/fWGtBBQPNU

— OceanX (@oceanx) October 8, 2021