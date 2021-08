Alakváltó halat vettek videóra Kalifornia partjainál

Szakértők egy csoportja egy robotizált tengeralattjáróval a tengerek egyik ritka és titokzatos állatát dokumentálta – írja a Live Science. A felvételen a Cetomimiformes rend egyik faja, egy nőstény látható, amint 2013 méteres mélységben hol úszik, hol lebeg a kaliforniai Monterey-öböl közelében. A Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) kutatói az elmúlt 34 évben csupán 18-szor észleltek hasonló halat.

Az MBARI a Twitteren osztotta meg a különleges állatról készült videót. A furcsa halakat ritkán látni élve, ezért rengeteg a kérdés életmódjukkal kapcsolatban.

#FreshFromTheDeep: A whalefish was spotted last week with ROV Doc Ricketts!

This whalefish (order Cetomimiformes) was encountered by @beroe‘s team on their R/V Western Flyer expedition 2,013 meters deep offshore of Monterey Bay. pic.twitter.com/vm7rtbJLwE

