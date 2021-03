Újabb álhír terjed a neten, nem igaz, hogy rákkeltőek a PCR-tesztek

Újra futótűzként terjed egy erős csúsztatásokat és álhíreket tartalmazó videó Facebookon: a felvételeken egy feltételezhetően brit úriember kirohanását láthatjuk, aki felfedezte, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható PCR- illetve antigén tesztekhez használt pálcikákat etilén-oxiddal fertőtlenítik. A férfi meg is lepődik, hogy hogyan tudják még a dobozon is reklámozni, hogy a potenciálisan rákkeltő anyagot használják a sterilizálásra.

Az ok egyszerű: az etilén-oxid egy nagyon gyakran használt fertőtlenítő vegyület, orvosi eszközök sterilizálására alkalmas. Annyi igaz a videóból, hogy valóban rákkeltő: a kockázatos.hu információi szerint a WHO IARC és az Európai Unió is emberen bizonyítottan rákkeltő vegyületnek sorolta be. Emiatt több területen korlátozták az elmúlt években a használatát, de az orvosi eszközök pont nem tartoznak ide. Vannak azonban olyan területek is, ahol nem, vagy nagyon nehezen lehet pótolni – ilyen ezen eszközök fertőtlenítése is. A titok itt is a mennyiségben van: külön szabvány határozza meg azt a határértéket, amit nem szabad túllépnie a fertőtlenítés utáni maradványterméknek. Ez az ISO 10993-7 szabvány azokra az orvostechnikai eszközökre vonatkozik, amelyek betegekkel érintkeznek.

Kapcsolódó Magunkon végeztünk koronavírustesztet Egy amerikai kutatás kimutatta, hogy otthoni mintavétellel is hatékony lehet a PCR-teszt, ami nagyban leegyszerűsíti a folyamatot. Itthon is kapható ilyen, mi pedig kipróbáltuk, hogyan működik.

„Az etilén-oxidot nagyon régóta használják erre a célra, valóban mérgező anyag, de jellemzően minden fertőtlenítőszer ilyen, hiszen élőlényeket, baktériumokat és kórokozókat kell elpusztítani velük” – mondta el a 24.hu-nak Dr. Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Általános és Fizikai Kémiai Tanszékének vezetője. „Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatóság szerint

az Egyesült Államokban a kórházi fertőtlenítések mintegy felét ezzel végzik.

A szakértő elmondta, hogy a fertőtlenítésre jellemzően melegítéses és besugárzásos eljárásokat is szoktak használni, de vannak olyan esetek, amikor ez lehetetlen, jellemzően a kórházi fertőtlenítések nagy része ilyen. „Az etilén-oxid gáz halmazállapotú anyag, ami ideális, hiszen vannak olyan eszközök, amikor folyadékkal nem lehet fertőtleníteni, például a katétereket.”

A viszonylag mérgező anyag jelentős része azonban elpárolog a felületekről, mire az emberekkel érintkezik, rendszerint csak akkor lehet egészségre veszélyes, ha a fertőtlenítést végző személyekről beszélünk, ők kaphatnak ugyanis nagyobb mennyiséget belőle. Lente Gábor szerint azonban elenyésző a valószínűsége annak, hogy ez bármilyen egészségügyi kockázatot okozna a PCR-tesztek használatánál, vagy bármilyen más orvostechnikai vagy kórházi eszköz esetében.

A témában megkerestük Nyíri Miklóst, a Neumann Labs ügyvezető igazgatóját is, aki elmondta, hogy a PCR-teszteknél nem használnak közvetlenül etilén-oxidot. 5-10 évvel ezelőtt még léteztek olyan PCR-tesztek, amelyek etídium-bromidot tartalmaztak, ami szintén káros anyag, de ezeket már nagyon régóta nem használják a diagnosztikában. „A modern PCR-folyamatban semmilyen rákkeltő anyag nincsen” – tette hozzá.