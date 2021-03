Ezt lehet tudni a frissen engedélyezett második kínai vakcináról

A Reuters híre alapján derült ki, hogy a Sinopharm oltás után egy újabb kínai vakcina kapott engedélyt sürgősségi alkalmazásra Magyarországon. A hírügynökség a CanSinoBIO gyógyszergyártó közleményére hivatkozva azt állítja, hogy Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a III. fázisú vizsgálat időközi eredményei alapján engedélyt adott CanSino oltás, a Convidecia márkanévvel illetett készítmény felhasználására.

A CanSino egy sanghaji vállalat, a Convidicea nevű egyadagos koronavírus-vakcináját a pekingi Katonai Orvostudományi Akadémiával közösen fejlesztette ki. Ez volt az első olyan vakcina, amelyet az új típusú koronavírus ellen kezdtek el tesztelni, annak ellenére, hogy a CanSino később lemaradt a két másik kínai gyártóhoz, a Sinopharmhoz és a Sinovachoz képest. A fázis egyes klinikai kutatások eredményeit 2020 májusában hozták nyilvánosságra, tavaly júniusban pedig a kínai katonákat már oltani is kezdték vele. 2021 februárjában kapott aztán csak Kínában is vészhelyzeti engedélyt a vakcina,

azóta viszont már Mexikóban és Pakisztánban is oltanak vele.

A Convidicea egy andenovírusos vakcina, hasonlóan a Szputnyik V és az AstraZeneca oltásához, ezzel a kettővel ellentétben azonban csak egyadagos, nem kettő. A vakcinában az 5-ös típusú emberi vektorvírus található, ez az egyik vektorvírusa a Szputnyiknak is. Elérhető tudományos tanulmány csak a fázis 2-es vizsgálatokról van a The Lancet tudományos folyóiratban, ez egy 508 fős klinikai kísérletről számol be, amely alapján a vakcinát biztonságosnak nevezték.

Fázis hármas, azaz nagy résztvevőszámú, hosszabb megfigyelésre alapuló klinikai kutatásról azonban nincs hír, legalább is tudományos lapban nincs – az egyetlen információ, ami fellelhető, az a pakisztáni egészségügyi miniszter, Faisal Sultan Twitterén található, aki egy 30 ezer főt számláló kutatásról ír, 65,7 százalékos védelemmel a tünetes megbetegedés, és 90,98 százalékos védelemmel a súlyos betegség ellen.

Clinical trial data (phase-3) of a one-dose Ad5-nCoV vaccine for Covid (Cansino Bio) received. Interim analysis by the Independent Data Monitoring Committee shows 65.7% efficacy at preventing symptomatic cases and 90.98% at preventing severe disease (multicountry analysis). — Faisal Sultan (@fslsltn) February 8, 2021

Ez egy több ország kutatásaiból elvégzett metaanalízis, a miniszter szerint a vakcinánál nem merültek fel biztonsági problémák. Persze ez még mindig nem tudományos tanulmány, amit független kutatók is ellenőrizni tudnak – nem csoda, hogy a keleti vakcinákkal kapcsolatban a dokumentáció átláthatatlansága miatt nincs túl nagy bizalom.

Elméletileg a CanSino vakcinája lehetett az is, amellyel tavaly februárban a kínai katonai akadémia egy tudósa, Csen Vej oltatta be magát néhány társával együtt, még azelőtt, hogy akár állati kísérletek is zajlottak volna a szerrel. Az akadémia ugyan nem erősítette meg, hogy melyik oltóanyaggal történt a vakcinázás, és később minden lehetséges posztot törölt róla, de az internet nem felejt: a közösségi médiában fennmaradtak a bizonyítékok.

Pierre Morgon, a CanSino nemzetközi üzletekért felelős vezető alelnöke a Fortune-nak elmondta: azért maradt ennyire le a fejlesztéssel a vállalat, mert újabb technológiát használ, mint a Sinopharm vagy a Sinovac, amelyek elölt vírusos vakcinák. Ezen kívül a CanSino még mindig viszonylag kis cég, így a munkafolyamatok lassabban zajlanak. A CanSino és a Katonai Orvostudományi Akadémia egyébként korábban ebolára is fejlesztett közös vakcinát, ugyanúgy vektorvírusosat, mint amilyen a koronavírus elleni oltásuk.

A CanSino vakcinájáról érdemes azt is tudni, hogy andenovírusos oltóanyagként 2-8 Celsius-fokon, azaz hűtőszekrényben is tárolható, ami logisztikai szempontból szerencsésebbé teszi például a messenger RNS-es vakcinákkal szemben, hiszen ezeket sokkal hidegebb hőmérsékleten lehet csak tárolni. Tervben van az, hogy induljon egy közös kutatás a Szputnyik V vakcinával is, hogy kiderüljön: lehet-e keverni a két oltóanyagot, és ki lehet-e váltani a második Szputnyikot egy CanSino vakcinával. Ezen kívül tesztelik azt is, hogy orrspray formájában hatékony lehet-e az oltóanyag. Jelenleg zajlik egy második fázisú klinikai kutatás toborzása is, amelyben a gyerekek (6-17 év) és az idősebbek (56 év felett) immunválaszát fogják tesztelni.