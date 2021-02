Budapesti tarvarjakat költöztetnek Andalúziába

Az íbiszfélék közé tartozó, ma már veszélyeztetett fajnak számító tarvarjút (Geronticus eremita) a magyar fővárosban már évtizedek óta szaporítják. Az itt kikelt madarak közül korábban is voltak olyanok, amelyet egykori élőhelyeikre telepítettek vissza – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert pénteken az MTI-vel.A tarvarjú egykor az egész mediterrán térségben, így több európai országban is őshonos volt, a középkorban még Magyarországon is előfordult.

A madárfaj nagyrészt az emberi tevékenység miatt a legtöbb élőhelyéről teljesen eltűnt, ma már ezernél is kevesebb vadon élő tarvarjú van az egész világon.

A faj megmentéséhez jelentős mértékben tudnak hozzájárulni azok az állatkertek, amelyek nemzetközi összefogással, tenyészprogramban sikerrel szaporítják ezeket az állatokat. A világ állatkertjeiben összesen mintegy 1300 tarvarjú él, tehát több, mint amennyi a vadon élő egyedek száma.