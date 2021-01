Új betegségeket okozhat az erdőtüzek füstje

Arról többször írtunk már, hogy az olyan környezeti katasztrófák, amiket az ember idéz elő – és ide sorolhatók az egyre sokasodó, ember okozta erdőtüzek is – elősegítik a kórokozók terjedését: valami hasonlót láttunk a koronavírus esetében is, csak azzal a különbséggel, hogy ezúttal az állatkereskedelem és a vadállatok természetes élőhelyének elpusztítása volt a probléma. Egy friss kutatás szerint az erdőtüzek is hozzájárulhatnak az új járványok kialakulásához: a kórokozók és gombák ugyanis képesek lehetnek életben maradni a füstben, és nagyobb távolságokra is eljutni vele – írja a BBC.

Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési Központja (US Centers for Disease Control) szerint például az erdőtüzek hatására kokcidioidomikózis nevű fertőzés alakulhat ki, amit egy gomba okoz – egy olyan gomba, ami a talajban található meg, de

az erdő- és bozóttüzek miatt a levegőben is terjedhet.

Az Idahói Egyetem kutatói most monitorozták, hogy mi terjedhet az erdőtüzek füstjében, és egyetlen mérés alkalmával 900 különböző baktériumot és 100 gombafélét találtak. A kutatók úgy gondolják, hogy a mikrobák a füsttel nagyobb távolságokra is el tudnak jutni. Egyelőre nem tiszta, hogy szükség van-e az erdőtüzek egészségügyi monitorozására is, egyelőre több kutatásra lesz szükség a témában – de előfordulhat, hogy rejtélyes fertőzések emiatt ütik fel a fejüket olyan területeken, ahol a szakértők nem is várnák.

Fontos, hogy a kutatók még nagyon heves tüzeknél is találtak fertőzőképes mikrobákat: 300 méter magasan még 60 százalékuk ilyen volt. A szakértők azt feltételezik, hogy a szálló por és hamu megvédi a mikrobákat az ultraibolya sugárzástól, ami a magasban egyébként megölné őket.