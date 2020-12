Kitört a hawaii Kilauea vulkán

Kitört a Kilauea, a Hawaii-szigeten fekvő aktív pajzsvulkán – írja az ABC. A Hawaii Vulkánfigyelő Intézetének (HVO) és az Egyesült Államok Geológiai Intézetének (USGS) bejelentése alapján az esemény helyi idő szerint vasárnap este 9:30 után következett be, az aktivitást elsőként a Halemaʻumaʻu nevű kráternél észlelték.

A szakértők szerint a helyzet gyorsan változik.

A HVO a vulkán riasztási szintjét veszélyesre emelte, a légi közlekedésben vörös kód van érvényben.

A tűzhányóból származó hamu valószínűleg el fogja érni a közeli lakott területeket.

Happening now: a new eruption of Kīlauea inside Halemaʻumaʻu

See live webcams inside Halemaʻumaʻu, courtesy of USGS Hawaiian Volcano Observatory: https://t.co/Yf1Kc3AeJ9 pic.twitter.com/bsNmt3ZTUg

— Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) December 21, 2020