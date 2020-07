Elveszett galaxisra bukkantak a Tejútrendszerben

Szakértők egy csoportja egy különösen mozgó, néhány ezer fényévre fekvő csillagcsoportot vizsgálva arra jutott, hogy az objektumok egy egykori galaxis nyomai lehetnek – számol be az IFLScience. Új tanulmányukban azt írják, a csillagfolyam egy különálló galaxis lehetett, amíg a Tejútrendszer nem tépte szét, illetve falta fel.

A furcsa csoport a kutatóktól a Nyx nevet kapta a görög mitológia éjszaka-istennője után. A szakértők a Gaia űrtávcső csillagtérképeit algoritmusokkal vizsgálták, az elemzés során 232 együtt mozgó, a többi anyagnál lassabb csillagot találtak. A gravitációs hatások miatt előfordul, hogy a Tejútrendszer bizonyos objektumai kicsit lassabbá váljanak, a Nyx csillagai viszont jóval lomhábbak.

Nagyon úgy tűnik, hogy a csillagok szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

A Lina Necib, a Kaliforniai Műszaki Egyetem munkatársa által vezetett csapat az adatokat felhasználva szimulációkat is futtatott, és arra jutott, hogy a Nyx egykor egy önálló törpegalaxis lehetett, melyet a Tejútrendszer nagyjából egymillió évvel ezelőtt falt fel. Elképzelhető, hogy egy második csoportosulás, a Nyx-2 is létezik. A kutatók azt tervezik, hogy tovább vizsgálják a csillagfolyamot, és további adatokkal is igazolják elméletüket.