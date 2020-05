Bizarr külsejű dinoszauruszra bukkantak

A pteroszauruszok egy bizarr külsejű faját fedezték fel Nagy-Britanniában, ahol most először bukkantak rá a repülő őshüllők rendjének egy ilyen képviselőjére – írja az MTI.

A különös formájú ősmaradványt egy fosszíliavadász találta kutyasétáltatás közben a Wight-szigeti Sandown-öböl térségében – olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.

Mivel nem volt biztos benne, hogy mit talált, a férfi átadta a leletet a Portsmouthi Egyetem paleontológus hallgatójának, Megan Jacobsnak, aki első ránézésre egy Pterodactylus állkapocscsontjaként azonosította a leletet. A későbbi vizsgálatok ezt megerősítették.

Az elemzések azt is kimutatták azonban, hogy nem egy közönséges Pterodactylus-állkapocsról van szó. Ebben nem voltak fogak és nagyon hasonlított a pteroszauruszok egy bizarr csoportja, a Tapejaridae tagjainak állkapcsához. Ennek a családnak az egyedei azonban elsősorban Kínából és Brazíliából ismertek,

Nagy-Britanniában soha ezelőtt nem találtak még ilyen fosszíliát.

A Wight-szigeten talált példányt egy eddig ismeretlen faj képviselőjeként azonosították a szakemberek és a Wightia declivirostris tudományos nevet kapta.

Jacobs szerint noha a szigetről csak egy csonttöredék került elő, a leleten a Tapejaridae állkapcsára jellemző minden sajátosság megfigyelhető, köztük a megannyi apró lyukacska, amelyekben a táplálékészlelést segítő apró érzékelőszervek voltak és a lefelé görbülő, hegyes csőr.

First ever UK tapejarid #pterosaur discovered by @UOP_SEGG researchers on the #IsleofWighthttps://t.co/eMdz7oKPIq

— SEGG, University of Portsmouth (@UOP_SEGG) May 29, 2020