Úgy tűnik, a koronavírus a férfiakra veszélyesebb

Az adatok alapján az új koronavírus másként hat a férfiakra és a nőkre: általánosságban elmondható, hogy a férfiakat jobban veszélyezteti. A szakértők egyelőre nem értik a jelenség pontos okát, de feltételezhető, hogy biológiai és életmódbeli faktorok egyaránt szerepet játszanak a különbségben.

Az olaszországi és kínai adatok alapján a COVID-19 nemcsak az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre jelent nagyobb fenyegetést, hanem a férfiakra is – írja az IFLScience. Nemek közti eltérést a 2003-as SARS-járvány, illetve az 1918-as spanyolnátha során is megfigyeltek.

Az USA és Kína után Olaszországban regisztrálták a legtöbb esetet, és hiába vezettek be komoly járványügyi intézkedéseket, még mindig gyors ütemben nő a megbetegedések száma. A helyi egészségügyi szakértők tapasztalatai alapján a COVID-19 nagyobb veszélyt jelent a férfiakra, mint a nőkre. A megfigyeléseket egy március 20-i jelentés is alátámasztja: úgy tűnik, több férfi kerül kórházba a koronavírus miatt, és a fiatalabb generációknál kisebb arányban halnak a nők. Az eddigi információk alapján az országban 10 női halottra 24 férfi elhunyt, 10 női esetre pedig 14 férfi páciens jut.

A kutatók Kínában is hasonló trendet észleltek.

A Kínai Járványügyi Központ adatai szerint a fertőzött férfiak 2,8, míg a nők 1,7 százaléka halt meg.

Sőt, láthatóan a 16 év alatti korosztályban is számít a beteg neme. Csiaocsia Lu, a Vuhani Gyermekkórház munkatársa és kollégái 171 fertőzött gyermeket és serdülőt vizsgáltak, és arra jutottak, hogy a fiúk jóval nagyobb arányban betegednek meg – a fiatal páciensek 61 százaléka volt fiú.

Mi lehet az oka?

Korábban sok szakértő próbálta a dohányzási szokásokkal megmagyarázni a jelenséget. Olaszországban és Kínában is jóval több a dohányosok körében a férfi, az ázsiai országban például a férfiak 52,1, míg a nők 2,7 százaléka dohányzik. A CNN szerint a férfiak életmódja általánosságban károsabb, és a krónikus betegségek is gyakoribbak náluk, ami valóban növelheti a kockázatot.

Bár a káros szokás valóban nagyban hozzájárulhat a súlyos tünetek kialakulásához, önmagában nem lehet magyarázat a megfigyelésre – már csak azért sem, mert a fiúk is gyakrabban betegednek meg, mint a lányok. A kutatók egyelőre csak találgatni tudnak, hogy milyen tényezők játszhatnak még szerepet.

Egy lehetséges magyarázat, hogy a férfiak és a nők immunválaszában vannak eltérések.

Sabra Klein, a Johns Hopkins Bloomberg Közegészségügyi Iskola munkatársa az Independentnek azt mondta, más légzőszervi vírusos fertőzések esetében is látható, hogy a férfiak érzékenyebben reagálnak. Egyes kutatók szerint erre az ösztrogén nevű hormon lehet a magyarázat, amely nagy arányban van jelen a nőkben, de az X-kromoszómában is számos immunitáshoz köthető gén található – a nőknek pedig két ilyen kromoszómájuk is van.

Fontos kiemelni, hogy a COVID-19-re vonatkozó adatok folyamatosan alakulnak, ezért rengeteg még a kérdőjel a betegséggel kapcsolatban. A szakértők ennek ellenére bíznak benne, hogy a további kutatásokkal jobban megérthetik a nemek közti eltérések okait.

