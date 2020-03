Ha nem vesszük komolyan a koronavírust, hamarosan több ezer beteg lehet Magyarországon

Magyarország egyelőre, úgy tűnik, Európában a kevésbé fertőzött országok között van, szomszédaink jó részénél nagyobb a fertőzöttség szintje, és több a beteg, mint nálunk. Ez azonban hamarosan változni fog: Orbán Viktor is kijelentette hétfőn, hogy beléptünk a csoportos megbetegedések időszakába, ezért a megelőző intézkedések betartása egyre fontosabbá válik.

A magyarországi betegek görbéje a cikk megjelenéséig (amikor is 50 beteget regisztráltak, 2 gyógyult, és 1 elhunyt koronavírusos mellett) valahogy így nézett ki:

A megbetegedések azonban nem egyenletesen növekednek az idő előre haladtával, hanem exponenciálisan, ez pedig már most, 50 betegnél is tisztán látszik. A Qubit kiszámolta, hogy a betegek számának növekedési rátája átlagosan 1,4, ami magasabb, mint az európai átlag (1,3), és a múlt heti adatok alapján érvényes. Ez a ráta azt jelenti, hogy a betegek száma minden nap nem a mostani 10-11 fővel fog növekedni, hanem az előző naphoz képest átlagosan 1,4-szeresére, ami, minél nagyobb a kiindulási szám, annál drámaibb ugrást eredményez. Az országos tiszti főorvos, Müller Cecília az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy egy ember akár két-három másik embert is megfertőzhet, és pár napon belül akár elérheti a százat is a magyar koronavírusosok száma.

Persze az 1,4-es növekedési ráta nincs kőbe vésve, változhat is, de a mostani növekedés alapján reálisnak tűnik. Ha minden így marad, akkor a következő hónapokban így alakulhat a magyar megbetegedések száma:

A két görbe ugyan hasonlít egymásra, de a másodikon már több ezres, tízezres betegszámról van szó. Persze ez statisztika, rengeteg minden beleszólhat a betegszám alakulásába, többek között az is, hogy az emberek mennyire tartják be a higiéniai előírásokat és az otthonmaradást, a Qubit szerint ugyanis ez, és a most bevezetett rendelkezések (mozik, bárok bezárása, boltok limitált nyitva tartása) akár 1 környékére is lenyomhatják a növekedési rátát. Ezért nagyon fontos, hogy komolyan vegyük a biztonsági előírásokat, ne menjünk ki a lakásból, ha nem muszáj, és mossunk rendszeresen, alaposan kezet – ezekkel tehetjük a legtöbbet a járvány lelassítása érdekében.

Kiemelt kép: Farkas Norbert/24.hu