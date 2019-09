Brutális erejű hurrikán tart az Azori-szigetek felé

5-ös kategóriájúvá erősödött a Lorenzo hurrikán, miközben megérkezett az Atlanti-óceán közepére – számol be a CNN. A ciklon a térség egyik legerősebb hurrikánja az elmúlt években, az Amerikai Hurrikánközpont szerint idén még nem alakult ilyen erős hurrikán az Atlanti-óceánon ennyire északra és keletre.

A szakértők úgy vélik, lehetséges, hogy a Lorenzo intenzitása ingadozni fog, vasárnap estére pedig gyengülhet az ereje. A ciklon néhány napon belül eléri az Azori-szigeteket, ekkor még feltételezhetően igen nagy és veszélyes hurrikán lesz. A becslések alapján a szigetekre 25-152 milliméter csapadékot hozhat, ami életveszélyes áradásokat idézhet elő.

The 2019 Atlantic hurricane season has now generated more Accumulated Cyclone Energy than the full Atlantic #hurricane season average. #Lorenzo pic.twitter.com/hArpzosm5H

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) 2019. szeptember 29.