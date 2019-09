Robbanás történt egy halálos vírusokat tároló orosz intézetben

Tökéletes nyitójelenete lehetne ez akár egy katasztrófafilmnek is: a Science Alert szerint Oroszország legnagyobb virológiai és biotechnológiai intézetében robbanás történt hétfőn. Ez egy olyan intézet, ahol például ebola és a lépfene mintáit is tárolják. Az orosz hatóságok szerint a veszélyes mintákat nem érintette a baleset, és mindössze egyetlen ember sérült meg, de – emlékezve az augusztus 8-i rejtélyes atomrobbanás esetére – ezt elég nagy fenntartásokkal kezeli mindenki.

A Vector nevű, félig titkos virológiai intézet Kolcovóban, Novoszibirszktől mindössze húsz kilométerre található. A független orosz Interfax hírügynökség szerint a tűz gázrobbanásból keletkezett a Vector épületének ötödik emeletén, és 30 négyzetmétert érintett, a balesetben egyetlen ember sérült meg, aki kórházba is került.

A robbanás egy fertőtlenítő területben történt, amit éppen felújítottak.

Az egésznek valójában azért van hírértéke, mert a Vectorban olyan vírusmintákat is tárolnak, amelyek potenciálisan halálosak is lehetnek: van itt ebola, lépfene, HIV, de Atlantán kívül csak itt lehet minta a Variola vírustörzsből is, amely fekete himlőt okozhat. Az Interfax szerint azon a területen, amit a tűz és a robbanás érintett, nem volt vírusminta.

Valószínűleg még akkor sem lenne nagy katasztrófa, ha valóban érintette volna a robbanás a kutatási területet is, hiszen a tűzben a minták is elégtek volna. De nagyon úgy tűnik, hogy nincs baj, ezt erősítették meg a hivatalos források, a Vector maga, és a független Interfax is. Persze az interneten azonnal terjedni kezdett a pánik, amin nem segít az sem, hogy a Vectornak rossz híre van, mint szupertitkos biológiai fegyvereket gyártó intézetnek, ráadásul 2004-ben az egyik dolgozójuk meg is halt, mert véletlenül ebolával injekciózta be magát – jelentsen ez bármit is.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azonban azért engedélyezte a Vectornak, hogy a fekete himlő vírusát is tárolják, mert a biológiai biztonsági szintjük 4-es, ami a legmagasabb besorolás. A WHO-val való együttműködéshez pedig rengeteg szabálynak kell alávetnie magát az intézménynek, így valószínűleg ezúttal tényleg nem történt nagyobb probléma.