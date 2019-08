Radioaktív anyagot találtak egy orvos testében, aki az orosz atomrobbanás sérültjeit kezelte

Augusztus 8-án rejtélyes orosz fegyverkísérlet miatt robbanás történt az észak-oroszországi Arhangelszk megyében (norvég kutatók szerint nem is egy, hanem kettő), amiben öt nukleáris mérnök és két munkás veszítette életét, további hatan pedig megsérültek. A sérülteket az arhangelszki kórházba vitték, ahol az orosz független média szerint nem tájékoztatták az orvosokat, hogy radioaktív baleset történt, és speciális védőfelszerelést kell viselniük.

A The Guardian most arról számol be, hogy az egyik orvos testében, az izomszövetében a cézium-137-es izotópját találták meg. Az orosz hatóságok azzal magyarázzák a dolgot, hogy biztosan olyan ételt evett, ami enyhén radioaktív volt: nemrég járt Thaiföldön, ami a hatóságok szerint közel van annyira Japánhoz, hogy “fukusimai hal” lehessen a hibás. A cézium-137 ugyanis megszennyezhet halat, gombát és algát is, amit aztán elfogyasztva az ember szervezetében is meg lehet találni a radioaktív anyagot.

Az orvosok azonban, akik névtelenséget kértek, mivel az orosz hatóságok titoktartási nyilatkozatot írattak alá velük, mást mondanak: szerintük nem tájékoztatták őket arról, hogy radioaktív baleset helyszínéről érkeznek a sérültek, és védőfelszerelésben kell őket kezelniük. Több mint 100 orosz munkást kellett átvizsgálniuk az orvosoknak a sérülteken kívül is,

a független helyi média szerint több kórházi dolgozó veszélybe került a sugárzás miatt.

Az orosz hidrometeorológiai szolgálat (Roszgidromet) szerint a beleset idején négy-tizenhatszorosára nőtt a gammasugárzás Arhangelszk megyében.

Vlagyimir Putyin orosz elnök megerősítette, hogy fegyverkísérlet során történt a hét emberéletet követelő szerencsétlenség, egyben leszögezte, a háttérsugárzás mértéke normális szinten van az incidenst követően.

A főkép csak illusztráció. Forrás: iStock