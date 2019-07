Inkább előzzük meg a bajt: így védjük kutyáinkat az élősködőktől!

Nyakunkon a nyár, ilyenkor nincs ember, aki ne vágyna arra, hogy a háta mögött hagyja a betondzsungelt, és kimenjen a zöldbe. Fokozottan így van ez akkor, ha valakinek kutyája van: nincs olyan kutyus, aki ne fogadná önfeledt örömmel, hogy végre kedvére futkározhat az erdőben.

Azonban az önfeledtség nem járhat együtt felelőtlenséggel: rengeteg féle parazita is lakik az erdőkben, parkokban, és ezek az élősködők számtalan veszélyes betegséget terjesztenek, amelyeket nagyon nehéz gyógyítani.

A kullancsok, bolhák, szúnyogok, különféle más vérszívók szív- és bőrférgességet, Lyme-kórt, babéziozist, agyhártyagyulladást, és más fatális kimenetelű betegségeket is terjesztenek. Mivel ezek gyógyítása nem csak nagyon költséges, de hosszadalmas is, ezért a legjobb megoldás a prevenció, azaz a megelőzés.

Vannak külsőleg és belsőleg használható szerek, amik védelmet nyújtanak kedvenceink számára. Míg utóbbiak, a tabletták csupán a vérszívást követően fejtik ki hatásukat, a külsőleg alkalmazható termékeknek (gyógyszeres nyakörvek, rácsepegtető oldatok) nemcsak ölő, hanem elriasztó hatása is lehetséges. Ezek már az élősködővel való érintkezéskor rögtön védelmet biztosítanak állataink számára, megakadályozva ezzel, hogy az élősködők megtapadjanak az állaton, vért szívjanak, és ezzel fertőzéseket juttassanak az állat szervezetébe. Érdemes olyan terméket választani, ami hosszú távú biztonságot nyújt kedvenceink számára.

A gyógyszeres nyakörvek közül már kapható olyan, ami már héthetes kölyökkutyára is adható, és akár 8 hónapig védi az állatot az élősködőktől, vízálló, továbbá kellemetlen szaga sincs.

Szintén nagyon jó és hatékony megoldás az úgynevezett rácsepegtető oldat. Ezt a kutya szőrét széthúzva a bőrére kell csepegtetni. Ezek között van kifejezetten kutyáknak kifejlesztett külső élősködők elleni készítmény, amely hatékony véd a kullancsok, bolhák, legyek, szőrtetvek, igazi- és lepkeszúnyogok ellen is. Vemhes és szoptatós szukák számára is adható, és 7 hetes kortól kaphatják a kiskutyák is.

Kiemelt kép: Sopronyi Gyula /24.hu