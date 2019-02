Nincs többé az Opportunity marsjáró

„Halottnak nyilvánította” az Opportunity marsjárót a NASA, miután többszöri próbálkozás után sem tudták felvenni vele a kapcsolatot – közölte az AP hírügynökség.

A robot 2004-ben landolt a Marson, küldetése során többek közt az egykori felszíni víz nyomait is felkutatta. A marsjáró misszióját eredetileg 90 naposra tervezték, így jócskán túlteljesítette az elvárásokat.

Tavaly júniusban a szerkezet egy hatalmas porviharba keveredett, és elnémult. A vihar megakadályozta, hogy a robot napenergiával működő elemei feltöltődjenek, aggasztó módon azonban a vihar vége után sem küldött jeleket.

Szeptemberben a NASA bejelentette, hogy még 45 napig próbálkozik a kapcsolatfelvétellel, és ha az nem sikerül, akkor a marsjárót valószínűleg javíthatatlan meghibásodás érte, küldetését pedig lezártnak tekintik. Októberben azonban a szakértők adtak még egy esélyt a robotnak.

Az utolsó tesztet helyi idő szerint kedd este végezték el, amikor a repülésirányítók még utoljára elküldtek egy parancssort Billie Holiday I’ll Be Seeing You (Téged foglak látni) című dalával együtt.