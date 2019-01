Tyúktojással előzhetjük meg a rákot

A génmódosítás még mindig megosztó téma, de az biztos, hogy rengeteg lehetőség van benne: skót kutatók most felfedezték, hogy a csirkék génmódosításával olyan tojásokat tudnak létrehozni, amelyekben az emberi szervezet számára elengedhetetlen fehérjék és más kémiai anyagok találhatók, amelyek többek között a rák megelőzésében is szerepet játszanak. Ezzel a technológiával olcsóbb gyógyszereket lehetne gyártani, és a mezőgazdaságban sem kellene annyi antibiotikumot használni.

Az Edinburghi Egyetem kutatói érdekes eredményekre jutottak egy génszerkesztési projekt kapcsán: sikerült olyan tyúkokat létrehozniuk, amelyek olyan, az emberi szervezet számára fontos fehérjéket és egyéb más anyagokat tudnak termelni a tojásaikban, amelyek többek között a rák kialakulásának megelőzésében is szerepet játszhatnak – írja a BBC.

EMBERI FEHÉRJE KERÜL A TOJÁSBA

Számos betegség kialakulása ahhoz köthető, hogy a szervezet nem termel elegendő mennyiséget egy adott fehérjéből vagy más vegyületből. Ezeket a betegségeket kezelni vagy gyógyítani lehet azzal, ha ezeket az anyagokat mesterséges módon, gyógyszerekkel pótolják a szervezetben. A gond csak az, hogy ezek a gyógyszerek általában nagyon drágák, hiszen mesterségesen állítják őket elő szigorúan kontrollált környezetben, nem olcsó alapanyagokból.

Az egyetem kutatói most úgy nyúltak bele néhány csirke DNS-ébe, hogy belehelyezték azokat a géneket, amelyek ezekért az adott fehérjék vagy más vegyületek termeléséért felelősek. A géneket a DNS azon részéhez illesztették be, amely felelős a tojások termelődéséért is. A sikeres kísérlet során a tyúkok tojásaiban nagyobb mennyiségben megtalálható volt a kívánt anyag.

A kutatók két fehérjével dolgoztak: az IFNalpha2a-nak nagyon erős vírusölő és rákmegelőző hatása van, a makrofág kolóniastimuláló faktor pedig a sérült szövet újjáépítéséhez járul hozzá. A kísérletben résztvevő csirkék tojása tartalmazta ezeket a fehérjéket, méghozzá olyan mennyiségben, hogy három tojásban van annyi, amennyi egy adag gyógyszerben lenne. Egy tyúk képes 300 tojást tojni egy évben. A kutatók úgy gondolják, hogy elegendő állattal kereskedelmi forgalomba is hozható lenne az eljárás, ráadásul olcsóbb alternatívát nyújtson, mint a hagyományos gyógyszerek.

A SZUPERBAKTÉRIUMOK ELLEN IS FEGYVER LEHET

Ahhoz azonban, hogy biztonsággal használhassuk embereken is a módszert, még legalább 10-20 évnyi kutatás kell. Közelebb lehet a felhasználáshoz a technológia akkor, ha például mezőgazdasági állattartáshoz használjuk: a különböző betegségeket ugyanis a haszonállatok szervezetében is el lehetne kerülni a génmódosított tojásokkal, ami azt jelentené, hogy nem kellene őket antibiotikumokkal tömni. Ez egyrészt az emberi egészségre is jó hatással lenne, másrészt

megakadályozhatná, hogy az antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktériumok jöjjenek létre.

De olcsóbb és hatékony megoldás lehet a génmódosítás a kisállatok kezelésére is: sok kutyát és macskát kezelő gyógyszer ugyanis nagyon drága, ezzel a technológiával viszont olcsóbb kezeléseken vehetnek részt a négylábúak.

Ráadásul ezeket a génmódosított tyúkokat jól is tartják, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű tojást tojjanak – az állatok pedig nyilvánvalóan nem tudják, hogy másfajta tojásokat melengetnek.