Nagy a baj: kudarcba fulladhat a NASA történelmi mentőakciója

Július elején, többszöri halasztás után a NASA felbocsátotta a LINK nevű űreszközét, amelynek küldetése, hogy megmentse a Neil Gehrels Swift Obszervatóriumot a pusztulástól, amely beavatkozás nélkül hamarosan visszazuhanna a Föld légkörébe. A Katalyst Space Technologies startup által épített, háromkarú űreszközt annak reményében bocsátották fel, hogy magasabb Föld-körüli pályára állíthatják a veszélybe került teleszkópot.

A NASA azonban most arról számolt be, hogy az eszköz sorozatos meghibásodások után irányíthatatlanná vált, és jelenleg a tartalék rendszerek segítségével próbálják stabilizálni azt.

A TechCrunch szerint az amerikai űrkutatási hivatal akkor dönt majd arról, hogy folytatható-e a misszió, ha sikerült stabilizálni az eszközt. Az eset azért is különösen kellemetlen, mert ez az első alkalom, hogy az űrügynökség magáncéget bízott meg azzal, hogy megemeljen egy űrteleszkópját – ezzel kitolva annak élettartamát.

Miért fontos ez a mentőakció?

A Neil Gehrels Swift Obszervatórium űrteleszkópja 2004 óta egyedülálló módon figyeli az univerzumunk legfényesebb és legenergikusabb robbanásait, a gammakitöréseket, valamint más eseményeket, beleértve a 3I/ATLAS csillagközi üstököst. Sajnos azonban jelenlegi állás szerint külső beavatkozás nélkül év végére el fog égni a légkörben.

A NASA korábbi becslései szerint 50 százalék az esélye annak, hogy a Swift 2026 júniusára visszazuhan a Földre, és mintegy 90 százalék, hogy ez 2027 előtt megtörténik.

A Swift február óta nem végzett tudományos munkát, mivel a csapat azon dolgozott, hogy az űrszondát és a napelemtábláját olyan pozícióba helyezzék, amely minimalizálja a légellenállást, és biztosítja, hogy az űrteleszkóp nem zuhan vissza, mielőtt a LINK-nek esélye lenne megmenteni azt.