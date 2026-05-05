Fél évszázad alatt 12 métert süllyedt a világ egyik legnépesebb városa

Mexikóváros évente körülbelül 25 centiméterrel süllyed a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint: ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropoliszává vált – írja a Science Alert.

A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakosával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidékeken fekvő települések esetében is. A kiterjedt talajvíz-kiszivattyúzás és a városfejlesztés drámaian összezsugorította a víztartó réteget, aminek eredményeként Mexikóváros több mint egy évszázada süllyed, és komoly vízhiánnyal küzd.

Ennek következtében több műemlék és régi épület – mint például a Metropolitan katedrális, amelynek építése 1573-ban kezdődött – láthatóan megdőlt.

Drámai a süllyedés mértéke

A NASA frissen közzétett műholdképei szerint Mexikóváros olyan gyorsan süllyed, hogy az még az űrből is észlelhető. A jelentés szerint egyes részeken, például a város fő repülőtéren és a Függetlenség-emlékműnél átlagosan havi 2 centiméteres sebességgel zajlik ez a folyamat. Évente tehát nagyjából 24 centiméteres mértékről beszélhetünk, ami kevesebb mint egy évszázad alatt már meghaladta a 12 métert.

Ez az egyik leggyorsabb süllyedés az egész világon

– jelentette ki Enrique Cabral, a Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem geofizikus kutatója.

A NASA becslései a NISAR néven ismert, nagy teljesítményű műhold 2025 októbere és 2026 januárja között végzett méréseket a területen. A csapat reményei szerint a műhold idővel még jobban rá tud majd nagyítani bizonyos területekre, és egy napon akár épületenként is képesek lesznek méréseket végezni. Hozzátették: a technológiát hamarosan világszerte is alkalmazni tudják majd a természeti katasztrófák, a törésvonalak, az éghajlatváltozás miatti hatások monitorozására.