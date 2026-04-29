„Terminátor-fogatókönyvtől” retteg Elon Musk, aki szerint az OpenAI a Skynet

elon musk, openai, sam altman, mesterséges intelligencia, ai
Jessica Christian/San Francisco Chronicle via Getty Images
Elon Musk megérkezik az OpenAI ellen indított per tárgyalására 2026. április 28-án.
elon musk, openai, sam altman, mesterséges intelligencia, ai
Jessica Christian/San Francisco Chronicle via Getty Images
Elon Musk megérkezik az OpenAI ellen indított per tárgyalására 2026. április 28-án.

A világ leggazdagabb embere, Elon Musk, kedden tanúvallomást tett egy a mesterséges intelligencia jövője szempontjából nagy téttel bíró perben, amelyben Sam Altmannel és az OpenAI vezetőségével csap össze. A Tesla vezetője, aki egyben az OpenAI egyik alapítója is volt, 2024-ben indított pert Altman és helyettese, Greg Brockman, valamint a Microsoft ellen a cég Open AI-ba történő befektetése miatt, írja az AP.

Biztos vagyok benne, hogy megpróbálják majd ezt a pert nagyon bonyolulttá tenni, pedig a helyzet valójában nagyon egyszerű. Nincs rendben az, hogy ellopnak egy jótékonysági szervezetet, amelynek küldetése a mesterséges intelligencia biztonságos és nyílt fejlesztése.

– jelentette ki a milliárdos, aki szerint hiba volt, hogy a cég nonprofit szervezetből profitorientált céggé vált.

Ezt követően a milliárdos bemutatta felemelkedésének történetét. E szerint 2500 dollár kanadai utazási csekkel, valamint egy zacskó ruhával és könyvvel érkezett Kanadába egyetemre, és onnan építette fel a világ legnagyobb cégeit. Musk azt sugallta, hogy minden üzleti vállalkozása az emberiség jólétét hivatott segíteni:

  • a SpaceX rakétagyártó cég szerinte „életbiztosítás az általunk ismert életre”;
  • az állítása szerint ő általa alapított Tesla a fosszilis tüzelőanyagok csökkentését célozza, amelyek „meglehetősen rosszak lehetnek a környezetre és az egész emberiségre nézve”.
openai, elon musk, sam altman, ai, mesterséges intelligencia
Benjamin Fanjoy/Getty Images Tüntetők az Elon Musk által indított per tárgyalása előtt.

Kifejtette, hogy egyetemi évei alatt kezdett el aggódni a mesterséges intelligencia miatt: attól tartott, hogy „kétélű fegyverré válik, amely megoldhatja az összes betegséget, és felvirágozhat tőle a világ, vagy mindannyiunkat megölhet”. Márpedig szerinte az OpenAI-nál történt változások a Terminátor-forgatókönyvet idézik, amelyben a Skynet elpusztította az emberiséget.

A milliárdos a perben kártérítést és Altman eltávolítását követeli az OpenAI igazgatótanácsából. A mesterségesintelligencia-vállalat reakciója szerint azonban Musk egyetlen célja, hogy megerősítse saját mesterségesintelligencia-platformját, az xAI-t, amely 2023-ban indult el. Az ítélet jóval később várható csak, ugyanis Altman, az OpenAI vezérigazgatója várhatóan szintén tanúvallomást tesz, Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója mellett.

