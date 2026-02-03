Összeolvadt a SpaceX és az xAI, Elon Musk űrbéli adatközpontokat építene

Összeolvasztotta két cégét a világ leggazdagabb embere, Elon Musk – számolt be róla a Guardian. A milliárdos űrkutatási vállalata, a SpaceX egyesült a mesterséges intelligenciát fejlesztő, valamint az X közösségi oldalt is birtokló xAI-jal, ezzel egy 1250 milliárd dollár értékű óriáscéget létrehozva.

A SpaceX weboldalán megjelent hivatalos közlemény szerint az xAI űrvállalatba olvasztásának egyik célja, hogy űrben található adatközpontokat hozzanak létre a mesterségesintelligencia-modellek számára. Mint írják, jelenleg óriási földi adatközpontok szolgálják ki ezeket a rendszereket, amelyek rengeteg energiát és hűtést igényelnek, és hosszú távon fenntarthatatlanok.

Musk a megoldást az adatközpontok űrbe telepítésében látja.

A SpaceX évek óta szoros együttműködésben áll a NASA-val, egyebek mellett ez a vállalat végzi az űrhajósok Nemzetközi Űrállomásra juttatását, valamint a következő emberes holdra szállás lebonyolításában is kulcsszerepet játszhat. Az xAI körül az utóbbi időkben számos botrány robbant ki, ezekről lapunk alábbi cikkeiben számolt be: