Androidosok figyelem: hasznos újdonságot kapott a Google Wallet alkalmazás!

Egy új frissítésnek köszönhetően az androidos Google Wallet mostantól valós idejű járatkövetést is kínál a felhasználóinak, amennyiben a beszállókártyájukat hozzáadják az alkalmazáshoz – írja a 9to5Google.

A beszállókártyák régóta hozzáadhatók a Google Wallethez, hogy bármikor pár érintéssel felmutatható legyen a hozzájuk kapcsolódó QR-kód, illetve az applikáció értesítésekkel is tájékoztat az olyan változásokról, mint például a módosított beszállási idő. Az Android 16 operációs rendszert futtató készülékeken e mellé érkezett meg a Live Update, azaz a valós idejű járatkövetés, amely röviddel a felszállás előtt válik aktívvá.

Ilyenkor használat közben az állapotsoron megjelenik a Wallet logója, mellette a becsült érkezési idővel, a mindig aktív kijelzőn (AOD) és a lezárási képernyőn pedig egy folyamatjelző sáv mutatja a repülés időtartamát, kiegészítve egy repülőgépikonnal, amely egy csíkon haladva vizuálisan jelzi, hogy mennyi van még hátra a repülőutunkból.

