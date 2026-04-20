Megdöntötte egy robot a félmaraton emberi rekordját

Megdöntötte a félmaraton rekordják egy kínai humanoid robot – számolt be róla az Interesting Engineering. A Honor Lightning nevű gépe 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a 21,0975 kilométeres távot, ezzel jócskán felülmúlva Jacob Kiplimo ugandai futó 56 perc 42 másodperces csúcsát, amelyet tavaly februárban állított fel.

A mintegy 1,69 méter magas Lightning teljesen önműködő, igaz létezik egy távirányításos kivitele is. Ez automatizált „testvérénél” még gyorsabban teljesítette a távot, 48 perc 19 másodperc alatt, de a World Humanoid Robot Games nevű kínai „robotolimpia” szabályai szerint csak a teljesen önműködő eszközök teljesítménye számít rekorddöntőnek.

A robotolimpián nagyjából 100 csapat és 300 robot versenyzett, köztük olyan neves vállalatok gépei, mint a Honor, a Unitree, illetve a Noetix Robotics. A résztvevők technológiai fejlődését jól mutatja, hogy a tavalyi versenyen a legjobb időt elérő robot 2 óra 40 perc alatt teljesítette a félmaratoni távot, vagyis mindössze egy év leforgása több mint kétszer olyan jó eredményt sikerült produkálni.

Fontos kiemeleni, hogy bár az emberek számára a futás egy teljesen alapvető képesség, a humanoid robotok esetében meglehetősen komplex és nehéz feladatnak számít, főleg hosszú távon. Ehhez ugyanis precíz egyensúlyérzékelésre, állóképességre és navigációra van szükségük, ráadásul a terep egyenlőtlenségeit és az esetleges akadályokat is tudniuk kell érzékelni, kezelni.

Kína rengeteg erőforrást fordít a robotikára, és az ország társadalmában is egyre nagyobb igény mutatkozik a gépek iránt.