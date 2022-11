„Doktor úr, engem robottal műtsön!”

Mit szólna Semmelweis Ignác, ha látná, hogy már nem kell bemosakodni minden műtét előtt? Valószínűleg olyan izgalomba jönne, mint azok az orvosok, akik idén kezdték el használni a da Vinci XI nevű robotsebészeti berendezést a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikáján. Az eredetileg harctéri sérülések kezelésére kitalált, akár nagyobb távolságból is irányítható robotkészüléket ma már az oktatásban is használják, de a lényege inkább az, hogy a betegnek biztonságosabb és precízebb beavatkozást, gyorsabb felépülést, az orvosoknak pedig fizikailag kevésbé fárasztó és szakmailag érdekes műtétet biztosít. És akkor a mesterséges intelligencia még be sem jött a képbe.