Újrafelhasználta Jeff Bezos egy rakétáját, a küldetés félig kudarcba fulladt

Jeff Bezos cége a Blue Origin, sikeres repülési műveletet hajtott végre, a New Glenn nevű rakétájukkal, ám rossz pályára állított egy kommunikációs műholdat – írja a TechChrunch.

A harmadik New Glenn-indítás vasárnap látszólag zökkenőmentesen indult: a hatalmas rakéta helyi idő szerint reggel 7:35-kor emelkedett fel a floridai kilövő állomásról. Ez volt az első alkalom, hogy a Blue Origin újrafelhasznált egy korábbi New Glenn hajtóművet. A kilövés után körülbelül két órával azonban Jeff Bezos cége saját bejegyzésében bejelentette, hogy a New Glenn az AST SpaceMobile műholdat nem helyezte megfelelő pályára.

A rakéta a BlueBird 7 nevezetű műholdat a tervezettnél alacsonyabb pályára állította. A műhold sikeresen levált a rakétáról és bekapcsolt, de a magassága túl alacsony volt ahhoz, hogy fenntartsák a működését, ezért le kell hozni,vagyis hagyni kell, hogy a Föld légkörébe érve elégjen.

Ez a Blue Origin és a New Glenn programjának első komoly kudarcát jelenti, a meghibásodás azonban túlmutathat a kereskedelmi szolgáltatások problémáin. A vállalat minden erejével azon dolgozik, hogy a NASA Artemis-program egyik fő hordozórakéta-szolgáltatója legyen.

A meghibásodás azonban nem egyedi eset. A SpaceX rakétája 2015-ben a 19. Falcon–9 tesztrepülés közben felrobbant, és ezzel egy teljes a Nemzetközi Űrállomás számára szánt teherűrhajó veszett oda. 2016-ban egy Falcon-9-es rakéta a tesztelés közben a kilövőállomáson semmisült meg, ami egy Meta internetes műhold vesztét okozta.