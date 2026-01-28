A Trump-adminisztráció bejelentette: a Google Gemini mesterséges intelligenciájával fog szövetségi szabályozásokat írni, amit elsőként a Közlekedési Minisztériumban próbálnak majd ki, írja az Engadget.

A tervet a múlt hónapban mutatták be a Közlekedési Minisztérium (DOT) munkatársainak, Daniel Cohen, az ügynökség jogi szakembere kollégáinak arról írt egy levélben, hogy a mesterséges intelligencia „meg fogja reformálni a szabályalkotás módjára”. Gregory Zerzan, az ügynökség főtanácsosa jelezte, hogy Donald Trump amerikai elnök „nagyon izgatott a kezdeményezés miatt”.

Miért pont itt?

Elég veszélyes terep a Közlekedési Minisztérium az MI bevezetésére, tekintve, hogy a DOT szabályozza a kereskedelmi repülőgépek biztonsági előírásait, valamint a veszélyes anyagok szállítására és a sofőrök képesítésére vonatkozó szabályokat. Az ügynökség szabályai tehát a közlekedésbiztonság minden aspektusát érintik. Felmerül akkor a kérdés, miért itt és miért most kísérleteznek ezzel. A válasz a sebesség.

Az összetett szövetségi szabályozások megírása és felülvizsgálata ugyanis akár hónapokig is eltarthat, de a Google Gemini percek alatt be tudja fejezni azt.

Zerzan szerint a Gemininek kevesebb mint 20 perc kell csak egy szabályozás megíráságoz. A terv tehát az, hogy lerövidítsék a közlekedési szabályozások megírásának és felülvizsgálatának időkeretét. A minisztérium egyébként már használt mesterséges intelligenciát egy jelenleg még kiadatlan Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szabályozás tervezetének kidolgozásához.

A szövetségi ügynökségek évek óta használják a mesterséges intelligenciát, de nem szabályozások írására. Elsősorban dokumentumok fordítására, adatok elemzésére és nyilvános hozzászólások kategorizálására. Trump azonban hatalmas rajongója az MI-nek, így feltett célja, hogy felgyorsítsa az alkalmazkodást.

Veszélyes terep

A szkeptikusok szerint a Geminihez hasonló nagy nyelvi modelleket nem szabadna bonyolult és komoly következményekkel járó szabályozások kidolgozásához használni, mivel azok több millió amerikai mindennapjait érintik. Az esetleges hibák pedig nemcsak perekhez, de sérülésekhez és halálesetekhez is vezethetnek.

Mike Horton, a DOT korábbi megbízott MI-szakembere szerint a Gemini használata a szabályozások tervezetének elkészítéséhez olyan, mintha egy középiskolásra bíznák a jogszabályok megírását.

Csak azért, mert ezek az eszközök sok szót képesek előállítani, még nem jelenti azt, hogy ezek a szavak egy magas színvonalú kormányzati döntést eredményeznek

– jelentette ki Bridget Dooling, az Ohio Állami Egyetem közigazgatási jogi professzora. A Közlekedési Minisztérium egyébként több mint 4000 alkalmazottat rúgott ki Trump újbóli hatalomra kerülése óta.