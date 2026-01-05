Csak idő kérdése, hogy űrszemét csapódjon egy repülőgépbe

Napjainkban egyre nagyobb veszélyt jelentenek a Földre visszazuhanó űrhulladékok: átlagosan hetente egy űreszköz, vagy alkatrésze lép be bolygónk légkörébe, főleg üres rakétafokozatok és régi műholdak. Legtöbbjük nem csapódik be a felszínbe, hiszen elég zuhanás közben, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem fenyegethetnek emberi életeket. Több tanulmány is arra mutat, csak idő kérdése, hogy az egyik űrszemét repülőgépet találjon el.

Egy 2025-ös kutatás szerint 26 százalék a valószínűsége, hogy a következő évben űrtörmelék zuhanjon keresztül a világ egyik legforgalmasabb forgalmas légtéren. Ez persze nem feltétlenül fog ütközést eredményezni egy repülőgéppel, de 2030-ig erre is sor kerülhet, a szakértők szerint 1 az 1000-hez eséllyel.

Amint a Space.com írja, egy utasszállító repülőgép esetében már igen apró űrhulladékok is zuhanáshoz vezethetnek, ami igazi katasztrófával ér fel. Egy átlagos kereskedelmi járaton akár több száz ember is utazhat, a lezuhanó gép ráadásul lakott területre is csapódhat, így ezrek életébe kerülhet egy ilyen eset.

Az ehhez hasonló balesetek megakadályozása ráadásul nem egyszerű, hiszen a lezuhanó űreszközöket sokszor nehéz érzékelni. A kutatók ennek ellenére optimisták a jövőre nézve, abban bíznak, hogy a légkörbe lépő űrhulladékok előrejelzése rengeteget fog fejlődni a következő években, így talán észre sem vesszük majd jelenlétüket. Mindössze olyan apró kellemetlenségeket okozhatnak majd, mint a kisebb fennakadások és késések a légi közlekedésben.

Az űrszemét nemcsak a jövőben, hanem már most is veszélyt jelent. Az elmúlt években többször is előfordult, hogy műholdak és egyéb eszközök léptek be bolygónk légkörébe, sőt arra is volt példa, hogy ezek emberek közelében értek földet. Ezekről az esetekről alábbi cikkeinkben számoltunk be: