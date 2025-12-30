világűrtemetésűrutazásűrtemetés
A távoli világűrben temetnek el embereket 2026-ban

2025. 12. 30. 09:50

A távoli világűrben helyez végső nyugalomra több embert a Clestis nevű, amerikai temetkezési cég – írja a Space.com. A tervek szerint valamikor 2026 végén bocsátják fel a maradványokat a Stoke Space űrvállalat Nova rakétáján, amely állandó Nap körüli pályára állítja majd azokat, csaknem 300 millió kilométerre a Földtől.

A Celestis már korábban is hajtott végre hasonló küldetést, 2024-ben a Star Trek színészeinek, valamint egykori amerikai elnökök maradványait is Nap körüli pályára állította. Ezelőtt pedig több ember hamvait állítottak Föld körüli pályára, egy alkalommal pedig a Hold felszínére is megpróbáltak emberi maradványokat juttatni, ám ez a misszió kudarcba fulladt, így máig csupán egy ember van, akit az égitesten temettek el. Hogy kicsoda ő arról alábbi cikkünkben írtunk részletesen:

Ő az egyetlen ember, akit a Holdon temettek el

