Januárban egy nagy mobilmárka ismét megpróbálja bevenni a hazai piacot

A kínai OnePlus mobilmárka korábban már próbálkozott a magyar piacon a készülékei hivatalos forgalmazásával (még tesztjeink is voltak), aztán pár évre eltűntek, viszont 2026-ban jön a visszatérés, hiszen a gyártó legújabb készüléke, a OnePlus 15R mobil itthon is elérhető lesz január 16-tól – garanciával, szerviztámogatással együtt.

A OnePlus 15R-ben a vadonatúj Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 processzor dolgozik, amit LPDDR5X Ultra memória (12 gigabájt) és UFS 4.1-es tárhely (256 vagy 512 gigabájt) egészít ki. Az akkumulátor kapacitása 7400 milliamperóra, és 80 wattos sebességgel tölthető vezetéken keresztül. A kijelző 6,83 hüvelykes, AMOLED panellel, ami 165 Hz-es képfrissítésre képes 1800 nit fényerő kíséretében, ultrahangos ujjlenyomat-érzékelővel felvértezve, a készülékház pedig IP66, IP68, IP69 és IP69K szabvány szerinti védelemmel rendelkezik.

Az előlapra egy 32 megapixeles, autofókusszal ellátott szelfikamera került, míg a hátlapon egy 50 megapixeles főkamera (ugyanazzal az IMX906 szenzorral, amely a OnePlus 15-ben is megtalálható), valamint egy 8 megapixeles, 112 fokos ultraszéles látószögű egység kapott helyet. A hardvert a megújult OnePlus DetailMax Engine egészíti ki, amely a részletekben gazdag fotók készítését segíti.

A OnePlus 15R szénfekete és mentazöld színben lesz elérhető, 12+256 GB és 12+512 GB kiszerelésben. Előbbi 769 euróért (~300 ezer forint) lesz kapható Európában, míg az utóbbi 869 euróért (~340 ezer forint).

A cég ugyanakkor nemcsak az új telefonját hozza el hazánkba, de a OnePlus Pad Go 2 táblagépet (349 euróról indul), továbbá a OnePlus Watch Lite okosórát (179 euró) is.

