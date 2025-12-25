oneplusoneplus 15rokostelefonmegjelenés
Januárban egy nagy mobilmárka ismét megpróbálja bevenni a hazai piacot

admin Birkás Péter
2025. 12. 25. 15:25
Visszatér Magyarországra a OnePlus, és nem csak új telefon érkezik.

A kínai OnePlus mobilmárka korábban már próbálkozott a magyar piacon a készülékei hivatalos forgalmazásával (még tesztjeink is voltak), aztán pár évre eltűntek, viszont 2026-ban jön a visszatérés, hiszen a gyártó legújabb készüléke, a OnePlus 15R mobil itthon is elérhető lesz január 16-tól – garanciával, szerviztámogatással együtt.

A OnePlus 15R-ben a vadonatúj Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 processzor dolgozik, amit LPDDR5X Ultra memória (12 gigabájt) és UFS 4.1-es tárhely (256 vagy 512 gigabájt) egészít ki. Az akkumulátor kapacitása 7400 milliamperóra, és 80 wattos sebességgel tölthető vezetéken keresztül. A kijelző 6,83 hüvelykes, AMOLED panellel, ami 165 Hz-es képfrissítésre képes 1800 nit fényerő kíséretében, ultrahangos ujjlenyomat-érzékelővel felvértezve, a készülékház pedig IP66, IP68, IP69 és IP69K szabvány szerinti védelemmel rendelkezik.

oneplus 15r megjelenés ár magyarország
OnePlus OnePlus 15R mentazöld színben.

Az előlapra egy 32 megapixeles, autofókusszal ellátott szelfikamera került, míg a hátlapon egy 50 megapixeles főkamera (ugyanazzal az IMX906 szenzorral, amely a OnePlus 15-ben is megtalálható), valamint egy 8 megapixeles, 112 fokos ultraszéles látószögű egység kapott helyet. A hardvert a megújult OnePlus DetailMax Engine egészíti ki, amely a részletekben gazdag fotók készítését segíti.

A OnePlus 15R szénfekete és mentazöld színben lesz elérhető, 12+256 GB és 12+512 GB kiszerelésben. Előbbi 769 euróért (~300 ezer forint) lesz kapható Európában, míg az utóbbi 869 euróért (~340 ezer forint).

A cég ugyanakkor nemcsak az új telefonját hozza el hazánkba, de a OnePlus Pad Go 2 táblagépet (349 euróról indul), továbbá a OnePlus Watch Lite okosórát (179 euró) is.

oneplus 15r megjelenés ár magyarország
OnePlus Érkezik táblagép és okosóra is a telefon mellé.

Útmutató laikusoknak

Lapunk rendszeresen közöl egy vagy több telefonra koncentráló teszteket, és ezek tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában jártasak számára teljesen egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM-kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, hogy mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való. Érdemes kattintani, hiszen többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.

