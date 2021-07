OnePlus Nord 2 5G: itt az egyik legjobb középkategóriás mobil

Külsőre a OnePlus Nord 2 5G alig változott a tavalyi elődjéhez képest, a legnagyobb eltérést természetesen a hátlapon találjuk, ahol az éppen aktuális trendeknek megfelelően a korábbinál méretesebb, a hátlapból kiemelkedő kamerasziget kapott helyet – három lencsével és egy vakuval. Alulról eltűnt továbbá a OnePlus felirat, amit pozitív változásként éltünk meg: a telefon márkáját immár csak a középre pozícionált, ezüst színben játszó logó hirdeti.

OnePlus Nord 2 5G: jó kézbe venni

Az összhatás kiváló: a 158,9 mm magas, 73,2 mm széles és 8,25 mm vastag készülék kompaktnak ugyan nem mondható, de mégis jó kézbe venni. A lekerekített szélek szépen simulnak a tenyérbe, az üveg hátlap érintése kellemes, ráadásul nem gyűjti olyan veszettül az ujjlenyomatokat, és a keret hiába műanyag, a telefon ettől még prémium érzést kelt. Nálunk a világoskék modell járt (van még zöld és szürke), ami nemcsak szép, de elegáns is, egyaránt jól mutat férfi és női kézben.

A hangerő szabályzó itt a bal oldalra került, a jobb szélen a bekapcsoló gombot, illetve a OnePlus telókról elmaradhatatlan, háromállású tolókapcsoló találjuk – utóbbival feloldás nélkül válthatunk a néma, rezgő és a hangos módok között, ami továbbra is egy nagyon király funkció. Felül csak egy mikrofon található, alul pedig ott a SIM-tálca (dual 5G), az USB-C a töltéshez, egy újabb mikrofon, továbbá a dual hangszóró – hagyományos jack csatlakozót már ne keressünk. Hivatalos IP-minősítésről ugyan nem beszélhetünk, de a SIM tároló például gumírozott, így adott némi védelem a nedvesség és a por ellen, illetve a teszt során öt órára egy mélyhűtőben felejtettük a telefont, amit simán túlélt. Szóval bírja a strapát a készülék, de fürdeni azért senki ne menjen el vele.

A kijelző 6,43 hüvelykes, kiváló AMOLED panellel, 2400 x 1080 pixeles felbontással (410ppi) és maximum 90 Hz-es képfrissítéssel. A fényerő még a vakító napsütésben is jól kivehető megjelenítést biztosít, a színek csodásak, nem maradt el a HDR támogatás sem, a képernyőre egész egyszerűen jó ránézni. Az ujjlenyomat-olvasó a kijelzőbe került, villámgyorsan működik, másfél hét alatt egyszer sem akadt problémánk vele, de ha valakinek az arcfelismerés kell, az sem hiányzik, esetünkben még este, az utcán is megbízhatóan működött.

Az aksi 4500 milliamperórás, amivel közel két napig működött a telefon, és ha közeledtünk a nullához, akkor sem volt gond, mert a 65 wattos (!!!) gyorstöltéssel 30 percen belül maximumra tölthető a mobil. Külön jó hír, hogy a OnePlus az ehhez szükséges töltőfejet is biztosítja, és ha már itt tartunk: fülhallgatót ugyan nem találunk a csomagban, de a normális szilikontok most is alaptartozék, ahogy a képernyőre előre felhelyezett védőfólia is.

Ami hiányzik, az a vezeték nélküli töltés. 200 ezer alatt ezzel még mindig nem nagyon lehet találkozni, így innen is kimaradt, illetve azzal is tisztában kell lenni, hogy a OnePlus továbbra sem támogatja az egyre terjedő eSIM technológiát, ami így 2021-ben azért kicsit furcsa. Szerencsére a Bluetooth 5.2 azért adott (aptX, aptX HD, LDAC és AAC támogatással), nem maradt ki az NFC sem, a készülék már tudja a Wifi 6-ot is, illetve, ahogy azt a neve is mutatja, képes csatlakozni az újgenerációas 5G hálózatokhoz is – ami már hazánkban is egyre több helyen elérhető.

Hardverpara?

Ami a burkolat alatti komponenseket illeti, kapunk egy MediaTek Dimensity 1200-AI chipsetet, méghozzá egy ARM G77 MC9 grafikus mag kíséretében, amit választástól függően 6 GB, 8 GB vagy 12 GB LPDDR4X memória egészíthet ki, 128 vagy 256 GB háttértár kíséretében (ami viszont nem bővíthető). Nálunk egy 12/256-os variánst járt, és kezdetben ugyan a MediaTek processzor teljesítményét illetően voltak kétségeink, de gyorsan bebizonyosodott, hogy alaptalanul.

Az AnTuTu benchmark programban simán meglett például a 600 000 pont, ami igencsak tisztességes eredmény egy középkategóriás készüléktől, és ennek megfelelően a telefon a mobiljátékokkal is remekül megbirkózik, ezen a téren nem nagyon kell kompromisszumot kötni.

Operációs rendszerként Android 11-et kapunk, méghozzá OxygenOS kezelőfelülettel, ami véleményünk szerint egy kifejezetten pofás, nem túlbonyolított, könnyen használható és jól átlátható rendszer, ami a hardvernek hála gond nélkül teljesített minden feladatot, amit rábíztunk.

Fotózkodás

Kamera fronton az előlap egy 32 megapixeles szenzort rejt, ami példásan ellátja a szelfikészítés funkciót, bár videót csak 1080p felbontásban képes rögzíteni, 30 képkocka per másodperc mellett. Az igazi attrakció persze most is a hátlapon található, hiszen ott az 50 megapixeles főkamera, amit egy 8 megapixeles ultraszéles modul, illetve egy 2 megapixeles mono lencse egészít ki.

Az optikai képstabilizátorral (OIS) felvértezett legnagyobb egységgel tényleg egészen remek fotók készíthetők, amik nemcsak a közösségi médiában kiposztolva állják meg a helyüket, de utómunkával szépen tovább javíthatók. Megfelelő a dinamika tartomány, marad bennük fehér bőven, a részletek csak a távoli pontoknál vesznek el – de egy telefonos érzékelő esetében ez azért még természetes. A kategóriához képest az éjszakai felvételek is abszolút jónak mondhatók, viszont az ultraszéles egység a nagytestvérnél jóval szerényebb képességű, ezzel főleg természetes fényviszonyok között, jó időben lehet normális felvételeket készíteni.

Ami a nagyítást illeti, telefotó lencsét ugye nem kapunk (a mono a portrékhoz jön jól), így csak 2x, illetve 5x zoom áll a rendelkezésünkre. Előbbivel még egész tisztességes képek készíthetők, az ötszörös nagyítás esetében viszont már a legritkább esetben kapunk elfogadható minőséget, minden egyes felvételen látszik, hogy főleg a szoftver rakta össze a távoli részleteket.

Videó terén szintén érezni, hogy ez még csak a középkategória, hiszen 4K/30 fps a plafon, amit rögzíthetünk, a 60 képkocka per másodperc csak az 1080p felbontástól érhető el, viszont a hatékony képstabilizálásnak hála tényleg normális mozgóképek készíthetők a telefonnal. Emellé a szoftver tud olyan okos trükköket, mint a külön bekapcsolható vízszintező, illetve adott a manapság egyre népszerűbb kettős nézetű videó funkció is, mikor egyszerre rögzíthetünk az előlapi és hátlapi kamerákkal, méghozzá három különböző sablont használva.

Ennyiért remek ajánlat

A OnePlus Nord 2 5G ára 8 GB RAM-mal és 128 GB háttértárral itthon 155 490 forint, ami az ár-érték arányt tekintve több, mint korrekt ajánlat. Ezért nemcsak egy kifejezetten szép telefont kapunk, de adott az 50 megapixeles, valóban szép fotókat készítő, OIS-szel felvértezett főkamera, olyan hardver kíséretében, amivel simán lehet játszani is. A 12 GB RAM és az 256 GB tárhely ára már 195 999 forint, ami nem kevés pénz, de még ezt sem neveznénk kifejezetten elszálltnak, ugyanakkor véleményünk szerint ebben a kategóriában felesleges túlzás ennyi memória.

A belépő modell a középkategóriában tényleg az egyik legjobb ajánlat a jelenlegi piacon, egyedül a telefotó kamera és a hivatalos IP-védelem hiánya fájó. Ezen a területen a Samsung Galaxy A72 valamivel jobban teljesít, cserébe viszont nincs se Wifi 6, se 5G, és be kell érnünk a 25 wattos gyorstöltéssel. A OnePlus új modelljéhez hasonló képességekkel bír továbbá a POCO F3, aminek a tavaszi megjelenés óta jócskán esett az ára, így már olcsóbban beszerezhető, mint a Nord 2 5G, ráadásul 120 Hz-es kijelzővel, viszont itt is be kell érni olyan kompromisszumokkal, mint a Wifi 6 és a Bluetooth 5.2 hiánya, továbbá a gyorstöltés is megáll 33 wattnál.

OnePlus Nord 2 5G specifikációk: