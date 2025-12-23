december 23epic games storeingyen játékbloodstained
Ma ezt a játékot adja ingyen az Epic Games Store!

Bloodstained: Ritual of the Night.
admin Birkás Péter
2025. 12. 23. 17:01
Bloodstained: Ritual of the Night.

December 23-án is folytatódik az Epic Games Store immár hagyományosnak nevezhető ünnepi akciója, melynek keretében a karácsonyt megelőző időszakban, az ünnepek alatt, majd egészen december 31-ig naponta ingyen beszerezhetővé tesznek egy videójátékot. A sort a Harry Potter-univerzumában játszódó Hogwarts Legacy nyitotta, amit olyan címek követtek, mint a Jotunnslayer: Hordes of Hel, vagy az Eternights.

A mai ingyen játék pedig a Bloodstained: Ritual of the Night.

A játék megszerzéséhez semmi másra nincs szükség, mint egy (szintén ingyen elérhető) élő regisztrációra az említett digitális áruházban. Ha pedig már van profilunk, akkor a főoldalon csak rá kell kattintani az ingyen kínált videójátékra, majd a betöltődő adatlapon a Get gomb megnyomásával igényelni a programot.

Ezt követően a játék automatikusan bekerül a felhasználó játéklistájába (erről visszaigazolás is érkezik e-mailben), ahonnan a jövőben (az Epic Games windowsos keretprogramján keresztül) bármikor telepíthető, így játszható lesz.

A program (ingyen) beszerzésére mindössze 24 óra áll mindenki rendelkezésre, hiszen december 24-án 17:00-tól  újabb akció indul.

