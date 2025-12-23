Lépett az Apple, fontos változás jön januártól az iPhone-felhasználók életében

Az Apple évtizedek óta építgetett ökoszisztémájának egyik tagadhatatlan előnye, hogy az almás gyártó különböző eszközei (okostelefon, tablet, laptop, fül- és fejhallgató stb.) szinte tökéletes összhangban vannak egymással, így például mindig egyszerű és zökkenőmentes az egyes termékek összekapcsolása. Gondoljunk csak az AirPods fülhallgatókra, amelyeket használatba véve az iPhone képernyőjén azonnal felbukkan a párosítás lehetősége. Ez a funkció ugyanakkor csak az Apple saját eszközeivel ilyen magától értetődő, más gyártók termékeivel nem, ami az almások bújtatott megoldása arra, hogy a felhasználók minden esetben a cég saját termékeit válasszák –

ennek a különbségtételnek viszont vége szakad, legalábbis az EU-ban.

Az Unióban 2024 óta érvényben lévő Digital Market Act (DMA), vagyis a digitális piacokról szóló uniós jogszabály – többek között – ugyanis kimondja, hogy az egyes gyártóknak ugyanolyan képességeket és eszközfunkció-hozzáférést kell biztosítaniuk más gyártók termékeinek, mint a sajátjaiknak. Magyarán az EU törvényben tiltja be, hogy a nagy technológiai cégek a szabad verseny elleni magatartást tanúsítsanak – és ide sorolandó az is, hogy az iPhone-telefonok „kivételeznek” az Apple-féle fülhallgatókkal.

iPhone 17 Pro Max- és iPhone Air-galéria.

5 fotó

Az EU természetesen biztosított némi türelmi időt a jogszabályokhoz történő alkalmazkodásra, és az Apple szempontjából a felkészülés része a kompatibilis iPhone-telefonokra érkező iOS 26.3 frissítés, amelynek telepítését követően a mobilok – elméletileg – ugyanazon funkciókat fogják biztosítani a nem Apple által gyártott kiegészítők számára, mint a cég saját termékeinek. Erre persze az érintett termékeket is fel kell készíteni, de amennyiben a gyártók foglalkoznak ezzel, úgy – a MacRumors cikke szerint – a közeli párosítás (mikor a telefon felismeri a fülhallgatót) és az értesítések is úgy fognak működni, mint egy AirPods esetében.

A változás ugyanakkor nem csupán a fül- és fejhallgatókat érinti, de az olyan további viselhető eszközöket is, mint például más gyártók okosórái, amelyek a frissítést követően jóval szorosabban együtt fognak működni egy párosított iPhone-nal, mint korábban.

A jelentős változást hozó iOS 26.3 szoftververzió ugyan még nem elérhető minden felhasználó számára, hiszen jelen pillanatban csupán a fejlesztői, illetve a publikus béta próbálgatható, de szinte biztos, hogy 2026 januárja folyamán az Apple ki fogja adni a végleges, bárki által telepíthető verziót is.