A Harry Potter-rajongóknak korán jött a karácsony: ingyen van a Hogwarts Legacy

admin Birkás Péter
2025. 12. 12. 08:01
A valaha készült legjobb Harry Potter tematikájú játékról van szó.

Az Epic Games Store digitális játékáruház idén sem aprózza el az ünnepi akciókat, hiszen az egyik idei ingyen kínált játékuk nem más, mint a Varázsvilágban, azaz a Harry Potter-univerzumban játszódó Hogwarts Legacy PC-s verziója. A programot egészen december 18-án délután 5 óráig lehet bezsákolni egyetlen fillér kifizetése nélkül (21.000 Ft helyett), ekkor pedig egy újabb videójáték válik majd ingyen beszerezhetővé.

A Hogwarts Legacy 2023 elején került a boltokba, a megjelenéskor tesztet is írtunk róla, amit így zártunk: a játék sztorija ugyan nem eget rengető, de ügyesen bővíti a Varázsvilág mitológiáját, és szerencsére úgy lett megírva, hogy végig fenntartsa a játékosok érdeklődését. Az igazi élményt viszont mégsem ez adja, hanem a ránk váró világ, amelyben szabadjára vagyunk engedve, ahol nemcsak minket jár át a mágia, de a bejárható terület minden egyes szegletét.

A Hogwarts Legacy megszerzéséhez semmi másra nincs szükség, mint egy (szintén ingyen elérhető) élő regisztrációra az említett digitális áruházban. Ha már van profilunk, akkor a főoldalon csak rá kell kattintani az ingyen kínált videójátékra, majd a betöltődő adatlapon a Get gomb megnyomásával igényelni a programot.

Ezt követően a játék automatikusan bekerül a felhasználó játéklistájába (erről visszaigazolás is érkezik e-mailben), ahonnan a jövőben (az Epic Games windowsos keretprogramján keresztül) bármikor telepíthető, így játszható lesz.

