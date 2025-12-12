Az Epic Games Store digitális játékáruház idén sem aprózza el az ünnepi akciókat, hiszen az egyik idei ingyen kínált játékuk nem más, mint a Varázsvilágban, azaz a Harry Potter-univerzumban játszódó Hogwarts Legacy PC-s verziója. A programot egészen december 18-án délután 5 óráig lehet bezsákolni egyetlen fillér kifizetése nélkül (21.000 Ft helyett), ekkor pedig egy újabb videójáték válik majd ingyen beszerezhetővé.

A Hogwarts Legacy 2023 elején került a boltokba, a megjelenéskor tesztet is írtunk róla, amit így zártunk: a játék sztorija ugyan nem eget rengető, de ügyesen bővíti a Varázsvilág mitológiáját, és szerencsére úgy lett megírva, hogy végig fenntartsa a játékosok érdeklődését. Az igazi élményt viszont mégsem ez adja, hanem a ránk váró világ, amelyben szabadjára vagyunk engedve, ahol nemcsak minket jár át a mágia, de a bejárható terület minden egyes szegletét.

A Hogwarts Legacy megszerzéséhez semmi másra nincs szükség, mint egy (szintén ingyen elérhető) élő regisztrációra az említett digitális áruházban. Ha már van profilunk, akkor a főoldalon csak rá kell kattintani az ingyen kínált videójátékra, majd a betöltődő adatlapon a Get gomb megnyomásával igényelni a programot.

Ezt követően a játék automatikusan bekerül a felhasználó játéklistájába (erről visszaigazolás is érkezik e-mailben), ahonnan a jövőben (az Epic Games windowsos keretprogramján keresztül) bármikor telepíthető, így játszható lesz.