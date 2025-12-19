Ma is egy újabb játékot ad ingyen az Epic Games Store

A Hogwarts Legacy és az északi mitológia által ihletett Jotunnslayer: Hordes of Hel nulla forintos akciója után az Epic Games Store digitális játékáruházban december 19-én délután 5 órakor újabb ünnepi meglepetés aktiválódott, melynek keretében ezúttal az apokalipszis idején játszódó randizós akcióprogram, az eredetileg 2023-ban piacra dobott Eternights PC-s verziója szerezhető be teljesen ingyen.

Erre viszont ezúttal is mindössze 24 óra áll mindenki rendelkezésre, hiszen december 20-án 17:00-tól már egy újabb akció indul

Az Ethernights megszerzéséhez semmi másra nincs szükség, mint egy (szintén ingyen elérhető) élő regisztrációra az említett digitális áruházban. Ha már van profilunk, akkor a főoldalon csak rá kell kattintani az ingyen kínált videójátékra, majd a betöltődő adatlapon a Get gomb megnyomásával igényelni a programot.

Ezt követően a játék automatikusan bekerül a felhasználó játéklistájába (erről visszaigazolás is érkezik e-mailben), ahonnan a jövőben (az Epic Games windowsos keretprogramján keresztül) bármikor telepíthető, így játszható lesz.