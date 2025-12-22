Kiderült, mennyi időt tölt egy átlag magyar a YouTube-on

A magyarok egy átlagos napnak több mint az egytizedét – több, mint két és fél órát – YouTube-videók nézegetésével töltik, derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kutatásából. A felmérés arra is rávilágít, hogy a férfiak gyakrabban kattintanak online mozgóképekre a munkahelyükön vagy az edzőteremben, mint a nők, akik inkább a házimunkák végzése közben, háttértevékenységként indítanak el interneten elérhető tartalmakat.

Szinte minden második válaszadó napi szinten használja ezt az online felületet információszerzésre, illetve zenehallgatásra is. A legnagyobb videómegosztó platformon elérhető, általában 5-20 perc hosszúságú videók a napi átlagosan több mint két és fél órás online videónézésből majdnem két órát tesznek ki. A tipikus YouTube felhasználó 30-39 éves, érettségizett férfi, aki valamelyik nagyobb vidéki városban él.

Az, hogy a különböző korosztályok eltérő módon viszonyulnak a videómegosztó platformokhoz, nemcsak a preferenciában, hanem a tartalomfogyasztás módjában és céljában is megmutatkozott.

A kutatásban a gyermekek médiahasználati szokásairól a szülők számoltak be. Kiderült, hogy a gyerekek leggyakrabban a Videa-n és a YouTube-on néznek rajzfilmeket, sokszor a szüleikkel együtt, így a videofilm-nézés több közös időtöltésnél, hiszen a kulturális minták továbbadására is alkalmat teremt.