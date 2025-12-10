Be lehet-e tiltani idehaza is a 16 éven aluliak közösségimédia-használatát?

Ausztráliában szerdán – a világon elsőként – bevezették a kötelező korhatárt a közösségi média használatában: tíz platformnak (Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick, Twitch) le kell tiltania a 16 év alatti felhasználókat, különben súlyos, akár közel 50 millió ausztrál dolláros (mintegy 11 milliárd forint) bírságot kockáztatnak.

Az ausztrál kormány előírta, hogy a platformoknak többféle életkor-ellenőrzési módszert kell alkalmazniuk – ez lehet hivatalos igazolvány, arcfelismerés, hangazonosítás vagy online viselkedésen alapuló életkorbecslés –, és nem támaszkodhatnak önbevallásra vagy szülői igazolásra. A Snapchat például banki adatokkal, fényképes igazolvánnyal vagy szelfivel végez ellenőrzést. A Meta már december 4-étől elkezdte letiltani a fiatalkorú felhasználókat, és azok, akik tévedésből kerülnek le, igazolvánnyal vagy videós szelfivel bizonyíthatják a valós korukat.

A lépés éles vitát váltott ki: a techcégek és a szólásszabadság értékére hivatkozók szerint túlzott beavatkozásról van szó, míg a szülők és a gyermekvédelmi szakemberek üdvözlik, hogy végre konkrét lépés történik a fiatalok mentális egészségének védelméért. Az ausztrál kísérletet ráadásul világszerte figyelik, mivel számos más ország is fontolgatja a korhatár bevezetését, látva, hogy a techcégek eddig nem voltak képesek maguktól hatékonyan mérsékelni a platformjaikhoz köthető kockázatokat.

Az ausztrál példához kapcsolódva hazai szakembereket kérdeztünk meg arról, hogy milyen esélyei lennének egy hasonló szabályozásnak Magyarországon, illetve milyen hatással lehet egy ilyen intézkedés a fiatalokra.