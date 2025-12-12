Átadták a videójátékok Oscar-díjait

A Clair Obscur: Expedition 33 című játék nyerte el a legtöbb kitüntetést, köztük az év játéka címet is a videójátékok Oscar-gálájának tartott Game Awards díjátadóján. A francia Sandfall Interactive fejlesztése összesen 11 jelölést kapott, amelyekből 9-et díjra is váltott. A fődíj mellett kiérdemelte többek között a legjobb független játék, a legjobb művészi rendezés és a legjobb narráció kategória első helyét is.

A Game Awards története során egyetlen játékot sem ismertek el még ilyen sok díjjal, ami azért is nagy eredmény, mert a Clair Obscurt egy körülbelül harmincfős csapat fejlesztette. Ez a szektor nagyjaihoz képest igen csekély létszám – írja az MTI.

A Clair Obscur: Expedition 33 egy szerepjáték (RPG), amely egy posztapokaliptikus, a századforduló Franciaországát megidéző világban játszódik. A cselekmény egy természetfeletti lény ellen küzdő csoport történetét követi. A játék áprilisi megjelenése után váratlanul azonnal óriási siker lett, világszerte már több mint ötmillió példányt adtak el belőle.

A franciák alig hagytak valamit a legnagyobb riválisoknak a díjátadón: a Hades 2, a Hollow Knight: Silksong és a Donkey Kong Bananza egy-egy szobrocskát nyert el, pedig igencsak várt és kedvelt címeknek minősülnek.

A díjátadon sok játékfejlesztő nagy bejelentéseket is tett. Lara Croft főszereplésével két új játék is várható: 2026-ban jelenik meg az 1996-os legelső Playstation-játék remake-je, a Tomb Raider: Legacy of Atlantis, és 2027-ben dobják piacra a Tomb Raider Catalyst nevű játékot. A belga Larian stúdió első alkalommal mutatott be képeket Divinity című játékából, a Remedy pedig bejelentette a 2019-es, nagy sikerű Control folytatását, Control Resonant című készülő játékát. Emellett két Star Wars-játék, a Fate of the Old Republic és a Galactic Racer beharangozóját is most láthatta először a nagyközönség.

