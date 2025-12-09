Ez okozhatta a balesetet az orosz bajkonuri űrkikötőben

November végén, ahogy arról a 24.hu is beszámolt, súlyos baleset történt az oroszországi Bajkonur űrrepülőtéren, amelynek következtében határozatlan időre felfüggesztették az orosz és egyéb rakéták innen történő felbocsátását – írja a Science Alert.

Nem sokkal azután, hogy a Szojuz-MSZ28 egységet magyar idő szerint november 27-én 10:27-kor felbocsátották a 31/6-os indítóállásról, a drónfelvételek tanúsága szerint a 8U216-es jelölésű karbantartó kabin felborult és lezuhant a lángcsatornába. Szerencsére az indítás sikeres volt, és a legénység – Szergej Kud-Szvercskov és Szergej Mikajev kozmonauták, valamint Christopher Williams, a NASA űrhajósa – néhány órával később megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).

A karbantartó kabin összeomlása azonban azt jelenti, hogy Oroszország egyetlen olyan indítóállomása, amely képes az ISS-re történő küldetések indítására, üzemen kívül van.

SpaceVision: Russia has halted their human spaceflight program for the first time since 1961! The service tower at Baikonur’s Launch Pad 31 collapsed during the Soyuz MS-28 launch. The rocket’s exhaust plume seems to have damaged critical infrastructure. No estimate on repairs. pic.twitter.com/PUPyDHfKAy — John Cremeans (@JohnCremeansX) November 28, 2025

Oroszországban ugyan több indítólétesítmény is van, ezek azonban nem képesek elérni az ISS-t, és nem tudnak legénységes akciót indítani. Ennek eredményeként egyelőre nem tud legénységet vagy hasznos rakományt felbocsátani a Szojuz, illetve a Progressz űrhajókkal az ISS-re Oroszország. A Telegramon keresztül kiadott közleményben a Roszkozmosz elismerte a balesetet, miközben hangsúlyozta a küldetés sikerét:

Az űrrakéta incidens nélkül indult, és sikerült dokkolni a Nemzetközi Űrállomáson. A legénység a fedélzeten van és jó egészségnek örvend. Az indítóállást átvizsgálták, ahogyan azt minden rakétaindítás előtt megteszik. Az indítóállás állapotát jelenleg felmérik. Minden szükséges pótalkatrész rendelkezésre áll a javításhoz, és a károkat hamarosan kijavítják.

A 8U216 egyébként egy több mint 130 tonnás súllyal bíró, mobil fém platform, amelyet az 1960-as években gyártottak. Az indítás utáni ellenőrzések kimutatták, hogy a felbocsátás következtében nyomáskülönbség alakult ki az indítóállás alatti tér és a karbantartó kabin között. Emiatt borulhatott fel a szervizkabin, és landolhatott a nagyjából 20 méterrel lejjebb lévő lángcsatornában.

Az ellenőrzések azt is kimutatták, hogy a kabin nem biztos, hogy megfelelően volt rögzítve, de az is lehet, hogy a rögzítő egységek hibásodtak meg.

Egyes szakértők szerint a karbantartó kabin sérülése túl nagy sérüléseket szerzett ahhoz, hogy helyrehozható legyen, így vagy ki kell cserélni, vagy teljesen újjá kell építeni. Arról nincs egyetértés, hogy a 31-es számú indítóállás mikor lesz újra működőképes, de a becslések több hónaptól három évig terjednek.