Rekord az űrben: sosem volt még ennyi űrhajó az űrállomásra kapcsolódva

A történelem során most először foglalt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) összes dokkoló modulja – számolt be róla a NASA. Ez azt jelenti, hogy az állomáshoz jelenleg nyolc űrhajó van hozzákapcsolódva, név szerint a következők:
- a SpaceX két Dragon űrhajója,
- a Cygnus XL teherszállító eszköz,
- a japán űrügynökség HTV-X1 teherhajója,
- az orosz Szojuz MSz–27 és Szojuz MSz–28 űrhajók,
- valamint két orosz Progressz teherűrhajó.
A NASA szerint ez mérföldkő az ISS történetében, a különleges állapot ugyanakkor nem fog sokáig fennállni. Az amerikai Jonny Kim, valamint az orosz Szergej Rizsikov és Alekszej Zubrickij ugyanis várhatóan december 8-án elhagyja az űrállomást a Szojuz MSz–27 űrhajó fedélzetén. A trió nyolc hónapja, 2025 áprilisa óta tartózkodik az ISS-en, vagyis ott voltak, mikor Kapu Tibor megérkezett, és távozásának is tanúi lehettek.
Az emberes űrutazás több mint 60 éves történelemre tekint vissza, amely sikerekben és tragédiákban egyaránt bővelkedik. Lapunk számos cikkben foglalkozott már az űrrepülés történetével, ezek alább olvashatók el:
- Ezért nem beszél senki a második magyar űrhajósról
- Majdnem belehalt utazásába az első űrhajós nő
- A Szojuz–1 pilótája előre látta saját halálát
- Ők voltak az utolsó emberek a Holdon
- Senki nem élte túl ezt az űrküldetést
- Szekeret kellett stoppolnia az űrből érkező Gagarinnak
- Csaknem 200 halálos áldozata volt már az űrutazásoknak
- Farkas Bertalan esti mesét olvasott az űrben