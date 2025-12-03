Rekord az űrben: sosem volt még ennyi űrhajó az űrállomásra kapcsolódva

A történelem során most először foglalt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) összes dokkoló modulja – számolt be róla a NASA. Ez azt jelenti, hogy az állomáshoz jelenleg nyolc űrhajó van hozzákapcsolódva, név szerint a következők:

a SpaceX két Dragon űrhajója,

a Cygnus XL teherszállító eszköz,

a japán űrügynökség HTV-X1 teherhajója,

az orosz Szojuz MSz–27 és Szojuz MSz–28 űrhajók,

valamint két orosz Progressz teherűrhajó.

A NASA szerint ez mérföldkő az ISS történetében, a különleges állapot ugyanakkor nem fog sokáig fennállni. Az amerikai Jonny Kim, valamint az orosz Szergej Rizsikov és Alekszej Zubrickij ugyanis várhatóan december 8-án elhagyja az űrállomást a Szojuz MSz–27 űrhajó fedélzetén. A trió nyolc hónapja, 2025 áprilisa óta tartózkodik az ISS-en, vagyis ott voltak, mikor Kapu Tibor megérkezett, és távozásának is tanúi lehettek.