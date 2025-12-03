nasanemzetközi űrállomásűrhajóűrhajózás
Rekord az űrben: sosem volt még ennyi űrhajó az űrállomásra kapcsolódva

NASA
24.hu
2025. 12. 03. 10:52
A történelem során most először foglalt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) összes dokkoló modulja – számolt be róla a NASA. Ez azt jelenti, hogy az állomáshoz jelenleg nyolc űrhajó van hozzákapcsolódva, név szerint a következők:

  • a SpaceX két Dragon űrhajója,
  • a Cygnus XL teherszállító eszköz,
  • a japán űrügynökség HTV-X1 teherhajója,
  • az orosz Szojuz MSz–27 és Szojuz MSz–28 űrhajók,
  • valamint két orosz Progressz teherűrhajó.

A NASA szerint ez mérföldkő az ISS történetében, a különleges állapot ugyanakkor nem fog sokáig fennállni. Az amerikai Jonny Kim, valamint az orosz Szergej Rizsikov és Alekszej Zubrickij ugyanis várhatóan december 8-án elhagyja az űrállomást a Szojuz MSz–27 űrhajó fedélzetén. A trió nyolc hónapja, 2025 áprilisa óta tartózkodik az ISS-en, vagyis ott voltak, mikor Kapu Tibor megérkezett, és távozásának is tanúi lehettek.

Az emberes űrutazás több mint 60 éves történelemre tekint vissza, amely sikerekben és tragédiákban egyaránt bővelkedik. Lapunk számos cikkben foglalkozott már az űrrepülés történetével, ezek alább olvashatók el:

