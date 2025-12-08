Pamkutya legyőzte Pitbullt, a Hunyadi pedig a Stranger Thingset

Idén is közzétette a Google, mikre kerestek a legtöbbször a magyarok az utóbbi évben. A 2025-ös listán Pamkutya lenyomta Kanye Westet, a Hunyadi a Stranger Thingset, Kathi Béla pedig Ferenc pápát.
A filmek mezőnyét 2025-ben a hazai kasszasikerek – például a Futni mentem, illetve a Hogyan tudnék élni nélküled – és a klasszikus történetek újragondolásai vezették, hisz felkerült a listára a Nosferatu, a Frankenstein és a Superman is. A sorozatok között a nagyszabású történelmi produkció, a Hunyadi bizonyult a legnépszerűbbnek, miközben továbbra is az érdeklődés középpontjában áll a Squid Game – Nyerd meg az életed, valamint Az aranyifjú. A tévéműsorok listáját idén a Pokoli rokonok vezette, de a Házasság első látásra, az Exek csatája és a tehetségkutatók is hatalmas nézői bázist mozgattak meg.
A zenei keresések élén idén is a fesztiválok és a hazánkba érkező világsztárok álltak: a Sziget, az EFOTT, valamint az Imagine Dragons fellépése keltették fel leginkább az érdeklődést, míg Pitbull jövő évi koncertje már 2025-ben rengeteg keresést generált. Idén több ismert személyiség elvesztése mozgatta meg a közvéleményt: a legtöbben Kálloy Molnár Péter, Kathi Béla, illetve Ferenc pápa nevére kerestek rá. A sportesemények közül a nemzetközi labdarúgó-mérkőzések, a FIFA-klubvilágbajnokság, valamint a Tour de Hongrie, a Tour de France és Wimbledon vonzotta a legnagyobb érdeklődést.
A gasztronómiai keresésekben az ünnepekhez kötődő receptek, a klasszikus finomságok és a trendi alapanyagok egyaránt előtérbe kerültek: a húsvéti kalács és a pavlova mellett a dubai csoki is az év legfelkapottabb keresései közé tartozott. A „Miért…”, „Mi…” és „Hogyan…” típusú kérdések listái pedig idén is jól mutatják a magyarok határtalan kíváncsiságát: a hétköznapi jelenségektől a közéleti kérdéseken át egészen az életvezetési dilemmákig rendkívül sok minden foglalkoztatta a hazai felhasználókat 2025-ben.
A Google Kereső magyarországi listái 2025-ben:
Toplista
- Kálloy Molnár Péter
- Fenerbahce – Galatasaray
- Charlie Kirk
- Dallos Szilvia
- Hunyadi (sorozat)
- Kathi Béla
- Ferenc pápa
- iPhone 17
- Diogo Jota
- Ed Gein
Filmek
- Futni mentem
- Egy Minecraft film
- Anora
- Hogyan tudnék élni nélküled
- Nosferatu
- Avicii – A nevem Tim
- Culpa nuestra – A mi hibánk
- Frankenstein
- Konklávé
- Superman
Sorozatok
- Hunyadi
- Squid Game – Nyerd meg az életed
- Ginny és Georgia
- Az aranyifjú
- Kamaszok
- Gengsztervilág
- Alien: Föld
- Heated Rivalry
- Stranger Things
- Egy csodálatos asszony
Tv-műsorok
- Pokoli rokonok
- Házasság első látásra
- Exek csatája
- Farm VIP
- Megasztár
- Nyerő Páros
- X-Faktor
- Csillag születik
- A Nagy Duett
- Ázsia Expressz
Zene
- Pamkutya
- Sziget
- Majka
- Ajsa Luna
- EFOTT
- Imagine Dragons
- Tomorrowland
- Pitbull
- Kanye West
- Eurovíziós Dalfesztivál
Elhunytak
- Kálloy Molnár Péter
- Charlie Kirk
- Kathi Béla
- Ferenc pápa
- Diogo Jota
- Ozzy Osbourne
- Schmuck Andor
- Diane Keaton
- Koós Boglárka
- Bényi Ildikó
Sportesemények
- Fenerbahce–Galatasaray
- FIFA-klubvilágbajnokság
- Magyarország–Portugália
- Liverpool–Athletic Bilbao
- Liverpool–PSG
- Magyarország–Írország
- Tour de Hongrie
- Liverpool–Atletico Madrid
- Wimbledon
- Tour de France
Receptek
- dubai csoki
- húsvéti kalács
- eperlekvár
- sonkatekercs
- sárgatúró
- patisszon
- karfiolleves
- cikória
- linzerkarika
- pavlova
Miért…
- sárga a teniszlabda?
- piros a Lánchíd?
- nem tudok belépni az Ügyfélkapu+-ba?
- erősödik a forint?
- ráz meg minden?
- harangoznak délben?
- fáj a fejem?
- felelős a bal agyfélteke?
- keserű az uborka?
- nevezik Sopront a hűség városának?
Mi…
- a szubrett?
- a FOMO?
- a bandikut?
- a Mikulás angol neve?
- a labubu?
- a büszt?
- a zaatar?
- Konstantinápoly mai neve?
- a kajüt?
- a libidó?
Hogyan…
- kell csókolózni?
- lehet módosítani a személyes adatokat az e-papír űrlapon?
- engedd el, ami nem fontos?
- kell kikapcsolni az energiatakarékos módot?
- lehet szavazni a választásokon?
- aludjunk el?
- lehet elmenni előnyugdíjba?
- gyógyulj ki a traumákból?
- írjuk a számokat?
- veszítsünk?