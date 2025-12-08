Pamkutya legyőzte Pitbullt, a Hunyadi pedig a Stranger Thingset

Idén is közzétette a Google, mikre kerestek a legtöbbször a magyarok az utóbbi évben. A 2025-ös listán Pamkutya lenyomta Kanye Westet, a Hunyadi a Stranger Thingset, Kathi Béla pedig Ferenc pápát.

A filmek mezőnyét 2025-ben a hazai kasszasikerek – például a Futni mentem, illetve a Hogyan tudnék élni nélküled – és a klasszikus történetek újragondolásai vezették, hisz felkerült a listára a Nosferatu, a Frankenstein és a Superman is. A sorozatok között a nagyszabású történelmi produkció, a Hunyadi bizonyult a legnépszerűbbnek, miközben továbbra is az érdeklődés középpontjában áll a Squid Game – Nyerd meg az életed, valamint Az aranyifjú. A tévéműsorok listáját idén a Pokoli rokonok vezette, de a Házasság első látásra, az Exek csatája és a tehetségkutatók is hatalmas nézői bázist mozgattak meg.

A zenei keresések élén idén is a fesztiválok és a hazánkba érkező világsztárok álltak: a Sziget, az EFOTT, valamint az Imagine Dragons fellépése keltették fel leginkább az érdeklődést, míg Pitbull jövő évi koncertje már 2025-ben rengeteg keresést generált. Idén több ismert személyiség elvesztése mozgatta meg a közvéleményt: a legtöbben Kálloy Molnár Péter, Kathi Béla, illetve Ferenc pápa nevére kerestek rá. A sportesemények közül a nemzetközi labdarúgó-mérkőzések, a FIFA-klubvilágbajnokság, valamint a Tour de Hongrie, a Tour de France és Wimbledon vonzotta a legnagyobb érdeklődést.

A gasztronómiai keresésekben az ünnepekhez kötődő receptek, a klasszikus finomságok és a trendi alapanyagok egyaránt előtérbe kerültek: a húsvéti kalács és a pavlova mellett a dubai csoki is az év legfelkapottabb keresései közé tartozott. A „Miért…”, „Mi…” és „Hogyan…” típusú kérdések listái pedig idén is jól mutatják a magyarok határtalan kíváncsiságát: a hétköznapi jelenségektől a közéleti kérdéseken át egészen az életvezetési dilemmákig rendkívül sok minden foglalkoztatta a hazai felhasználókat 2025-ben.

A Google Kereső magyarországi listái 2025-ben:

Toplista

Kálloy Molnár Péter Fenerbahce – Galatasaray Charlie Kirk Dallos Szilvia Hunyadi (sorozat) Kathi Béla Ferenc pápa iPhone 17 Diogo Jota Ed Gein

Filmek

Futni mentem Egy Minecraft film Anora Hogyan tudnék élni nélküled Nosferatu Avicii – A nevem Tim Culpa nuestra – A mi hibánk Frankenstein Konklávé Superman

Sorozatok

Hunyadi Squid Game – Nyerd meg az életed Ginny és Georgia Az aranyifjú Kamaszok Gengsztervilág Alien: Föld Heated Rivalry Stranger Things Egy csodálatos asszony

Tv-műsorok

Pokoli rokonok Házasság első látásra Exek csatája Farm VIP Megasztár Nyerő Páros X-Faktor Csillag születik A Nagy Duett Ázsia Expressz

Zene

Pamkutya Sziget Majka Ajsa Luna EFOTT Imagine Dragons Tomorrowland Pitbull Kanye West Eurovíziós Dalfesztivál

Elhunytak

Kálloy Molnár Péter Charlie Kirk Kathi Béla Ferenc pápa Diogo Jota Ozzy Osbourne Schmuck Andor Diane Keaton Koós Boglárka Bényi Ildikó

Sportesemények

Fenerbahce–Galatasaray FIFA-klubvilágbajnokság Magyarország–Portugália Liverpool–Athletic Bilbao Liverpool–PSG Magyarország–Írország Tour de Hongrie Liverpool–Atletico Madrid Wimbledon Tour de France

Receptek

dubai csoki húsvéti kalács eperlekvár sonkatekercs sárgatúró patisszon karfiolleves cikória linzerkarika pavlova

Miért…

sárga a teniszlabda? piros a Lánchíd? nem tudok belépni az Ügyfélkapu+-ba? erősödik a forint? ráz meg minden? harangoznak délben? fáj a fejem? felelős a bal agyfélteke? keserű az uborka? nevezik Sopront a hűség városának?

Mi…

a szubrett? a FOMO? a bandikut? a Mikulás angol neve? a labubu? a büszt? a zaatar? Konstantinápoly mai neve? a kajüt? a libidó?

Hogyan…