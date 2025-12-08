googlegoogle trendskeresésekyear in search
Pamkutya legyőzte Pitbullt, a Hunyadi pedig a Stranger Thingset

Rozmanitz Gábor / Alexander Tamargo / Getty Images for Atlantis Paradise Island
24.hu
2025. 12. 08. 15:06
Rozmanitz Gábor / Alexander Tamargo / Getty Images for Atlantis Paradise Island

Idén is közzétette a Google, mikre kerestek a legtöbbször a magyarok az utóbbi évben. A 2025-ös listán Pamkutya lenyomta Kanye Westet, a Hunyadi a Stranger Thingset, Kathi Béla pedig Ferenc pápát.

A filmek mezőnyét 2025-ben a hazai kasszasikerek – például a Futni mentem, illetve a Hogyan tudnék élni nélküled – és a klasszikus történetek újragondolásai vezették, hisz felkerült a listára a Nosferatu, a Frankenstein és a Superman is. A sorozatok között a nagyszabású történelmi produkció, a Hunyadi bizonyult a legnépszerűbbnek, miközben továbbra is az érdeklődés középpontjában áll a Squid Game – Nyerd meg az életed, valamint Az aranyifjú. A tévéműsorok listáját idén a Pokoli rokonok vezette, de a Házasság első látásra, az Exek csatája és a tehetségkutatók is hatalmas nézői bázist mozgattak meg.

A zenei keresések élén idén is a fesztiválok és a hazánkba érkező világsztárok álltak: a Sziget, az EFOTT, valamint az Imagine Dragons fellépése keltették fel leginkább az érdeklődést, míg Pitbull jövő évi koncertje már 2025-ben rengeteg keresést generált. Idén több ismert személyiség elvesztése mozgatta meg a közvéleményt: a legtöbben Kálloy Molnár Péter, Kathi Béla, illetve Ferenc pápa nevére kerestek rá. A sportesemények közül a nemzetközi labdarúgó-mérkőzések, a FIFA-klubvilágbajnokság, valamint a Tour de Hongrie, a Tour de France és Wimbledon vonzotta a legnagyobb érdeklődést.

A gasztronómiai keresésekben az ünnepekhez kötődő receptek, a klasszikus finomságok és a trendi alapanyagok egyaránt előtérbe kerültek: a húsvéti kalács és a pavlova mellett a dubai csoki is az év legfelkapottabb keresései közé tartozott. A „Miért…”, „Mi…” és „Hogyan…” típusú kérdések listái pedig idén is jól mutatják a magyarok határtalan kíváncsiságát: a hétköznapi jelenségektől a közéleti kérdéseken át egészen az életvezetési dilemmákig rendkívül sok minden foglalkoztatta a hazai felhasználókat 2025-ben.

11 fotó

A Google Kereső magyarországi listái 2025-ben:

Toplista

  1. Kálloy Molnár Péter
  2. Fenerbahce – Galatasaray
  3. Charlie Kirk
  4. Dallos Szilvia
  5. Hunyadi (sorozat)
  6. Kathi Béla
  7. Ferenc pápa
  8. iPhone 17
  9. Diogo Jota
  10. Ed Gein

Filmek

  1. Futni mentem
  2. Egy Minecraft film
  3. Anora
  4. Hogyan tudnék élni nélküled
  5. Nosferatu
  6. Avicii – A nevem Tim
  7. Culpa nuestra – A mi hibánk
  8. Frankenstein
  9. Konklávé
  10. Superman

Sorozatok

  1. Hunyadi
  2. Squid Game – Nyerd meg az életed
  3. Ginny és Georgia
  4. Az aranyifjú
  5. Kamaszok
  6. Gengsztervilág
  7. Alien: Föld
  8. Heated Rivalry
  9. Stranger Things
  10. Egy csodálatos asszony

Tv-műsorok

  1. Pokoli rokonok
  2. Házasság első látásra
  3. Exek csatája
  4. Farm VIP
  5. Megasztár
  6. Nyerő Páros
  7. X-Faktor
  8. Csillag születik
  9. A Nagy Duett
  10. Ázsia Expressz

Zene

  1. Pamkutya
  2. Sziget
  3. Majka
  4. Ajsa Luna
  5. EFOTT
  6. Imagine Dragons
  7. Tomorrowland
  8. Pitbull
  9. Kanye West
  10. Eurovíziós Dalfesztivál

Elhunytak

  1. Kálloy Molnár Péter
  2. Charlie Kirk
  3. Kathi Béla
  4. Ferenc pápa
  5. Diogo Jota
  6. Ozzy Osbourne
  7. Schmuck Andor
  8. Diane Keaton
  9. Koós Boglárka
  10. Bényi Ildikó

Sportesemények

  1. Fenerbahce–Galatasaray
  2. FIFA-klubvilágbajnokság
  3. Magyarország–Portugália
  4. Liverpool–Athletic Bilbao
  5. Liverpool–PSG
  6. Magyarország–Írország
  7. Tour de Hongrie
  8. Liverpool–Atletico Madrid
  9. Wimbledon
  10. Tour de France

Receptek

  1. dubai csoki
  2. húsvéti kalács
  3. eperlekvár
  4. sonkatekercs
  5. sárgatúró
  6. patisszon
  7. karfiolleves
  8. cikória
  9. linzerkarika
  10. pavlova

Miért…

  1. sárga a teniszlabda?
  2. piros a Lánchíd?
  3. nem tudok belépni az Ügyfélkapu+-ba?
  4. erősödik a forint?
  5. ráz meg minden?
  6. harangoznak délben?
  7. fáj a fejem?
  8. felelős a bal agyfélteke?
  9. keserű az uborka?
  10. nevezik Sopront a hűség városának?

Mi…

  1. a szubrett?
  2. a FOMO?
  3. a bandikut?
  4. a Mikulás angol neve?
  5. a labubu?
  6. a büszt?
  7. a zaatar?
  8. Konstantinápoly mai neve?
  9. a kajüt?
  10. a libidó?

Hogyan…

  1. kell csókolózni?
  2. lehet módosítani a személyes adatokat az e-papír űrlapon?
  3. engedd el, ami nem fontos?
  4. kell kikapcsolni az energiatakarékos módot?
  5. lehet szavazni a választásokon?
  6. aludjunk el?
  7. lehet elmenni előnyugdíjba?
  8. gyógyulj ki a traumákból?
  9. írjuk a számokat?
  10. veszítsünk?

