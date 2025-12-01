Meghalt Kálloy Molnár Péter

Az Alma Együttes a Facebook-oldalán jelentette be, hogy 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter. A család az MTI-vel azt közölte, a színész, énekes, zenész, rendező, drámaíró rövid lefolyású betegségben hunyt el. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást.

Kálloy Molnár Péter kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt, aki évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar színházi és filmes életnek. Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást – olvasható a közleményben.

Kálloy 1970-ben született Mezőcsáton, a debreceni Ady Gimnázium dráma tagozatán érettségizett, majd 1991-től a Nemzeti Színház társulatának tagja lett. 1993-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályában. 1993-1997 között a Vígszínház társulatának volt a tagja, 1997 óta szabadfoglalkozású művész.

8 fotó

A széles publikum többek közt filmszerepeiből, valamint a Beugró című televíziós műsor állandó szereplőjeként ismerhette meg, de rendszeresen szinkronizált is. Hangját olyan világsztároknak kölcsönözte, mint Rowan Atkinson, Ben Stiller, Jack Black, Martin Lawrence, Chris Rock és Eddie Murphy. Rendezett Rómeó és Júliát, Macbethet, legnagyobb színházi sikerét a Shakespeare Összes Rövidítve hozta meg számára, amelyet több mint két évtized alatt 600-nál is többször adtak elő.

Három szólólemeze jelent meg. Nemzetközi produkciókban is feltűnt, például a Budapest, az Amerikai rapszódia vagy a Suszter, szabó, baka, kém című filmekben láthatta a közönség.

Amióta színész lettem, amúgy is az a vágyam, hogy sok mindent csinálhassak sok helyen. Ezt nyilván megerősítette az angliai év is, vagy amikor még főiskolásként operát énekeltem Michiganben – a Varázsfuvolában Monostratos szerepét

– mondta egy 2012-es interjúban, hozzátéve, hogy rengeteg drámai szerepet is eljátszott már, miközben az emberek alapvetően vígjátéki színészként tartják őt számon.

Persze ezt sugallja a média is: ha valakit állandóan humoros dolgokról kérdeznek meg, humoros filmekben játszik, meg van egy improvizációs műsora, ami elsősorban humoros, mindegy a rengeteg egyéb szerep, mert azt összehasonlíthatatlanul kevesebben látták. Pedig nekem inkább egy romantikusabb, drámai énem van, bármilyen furcsa is.

Pár évvel ezelőtt pedig lelkesen beszélt a kreatív terveiről, illetve a hírnév különböző fajtáiról:

Az út nagyon nem mellékes. Az a célod, hogy ismert legyél és mindegy, hogy milyen áron, vagy az a célod, hogy adj az embereknek, ezt fantasztikusan csinálod, és ezért téged megismernek, mert jól csinálod ezt a szakmát? Ilyen szempontból nem mellékes, én tudom, hogy körülbelül ötször annyi van bennem, amit szeretnék adni az embereknek, vagy segíteni nekik. Hiszen végülis a színészet is egyfajta gyógyítás.

Tavaly a Szavakon túl című műsor vendége volt, ahol Kadarkai Endrének úgy fogalmazott:

Nagyon szerencsés ember vagyok, hogy azért én az átlagnál sokkal inkább egész életemben, vagy mondjuk 95 százalékig azt csinálhattam, amit szerettem, és amihez kedvem volt. Nagyon kevés korlátot tűrök meg magam körül.

A teljes adás alább megtekinthető:

Kálloy Molnár Pétertől barátai és pályatársai sorra búcsúznak el: